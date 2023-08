Adio infectii urinare cu metode 100% naturale! (P)

Igiena si metodele de preventie pot tine la distanta infectiile urinare si le pot ameliora pe cele deja instalate. O infectie urinara reprezinta de fapt un termen mai larg care include un numar de afectiuni ale tractului urinar superior (rinichii) si ale tractului urinar inferior (vezica urinara). Dar, in general, termenul este asociat cu infectiile vezicii urinare (cistita) care provoaca senzatii de arsura, dureri pelvine si chiar febra sau varsaturi. Bacteriile si Escherichia coli (E. coli), sunt cele mai frecvente cauze ale infectiilor urinare.

Factorii favorizanti sau agravanti sunt deshidratarea, mentinerea urinarii pentru o perioada lunga de timp, modificarile hormonale si sexul. Majoritatea infectiilor urinare trec sau pot fi prevenite cu ajutorul metodelor naturale. Cu toate acestea, infectiile grave sau cele de tract superior in care sunt implicati si rinichii, trebuie tratate de catre medic.



Bazati-va pe inteligenta naturii! Merisoarele, usturoiul, probioticele, echinacea si uleiurile esentiale sunt arme eficiente in fata infectiilor urinare. BiSeptol urinar este produsul care contine cateva plante si substante naturale exceptionale care actioneaza in sinergie, se completeaza unele pe celelalte si ajuta la preventia si ameliorarea infectiilor urinare. Comprimatele contin merisor, afine, ienupar, albastru de metil si uleiuri esentiale.