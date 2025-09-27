Alexandru Rafila, despre copiii morți de la Iași: Cred că e vorba de neglijențe

„Cred că e vorba de neglijențe şi nerespectarea măsurilor de prevenire a infecțiilor în acest caz. Şi de o reacție întârziată!”, spune fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, despre decesele copiilor de la Secția ATI a Spitalului de Copii „Sf. Maria”, infectați cu bacteria Serratia.

Infecțiile nosocomiale, infecții care apar în timpul spitalizării, nu sunt o problemă exclusiv românească, ele există peste tot în lume, însă diferă modul în care sunt raportate și uneori gestionate, spune fostul ministru.

Potrivit acestuia, în România se declară de 4-5 ori mai puține cazuri decât media din UE.

„Am încurajat şi încurajez raportarea reală a infecțiilor intraspitaliceşti, inclusiv prin suținerea managerilor de spitale să facă acest lucru. Infecțiile raportate trebuie investigate si trebuie intervenit imediat mai ales în cazul infecțiilor invazive, amenințătoare de viață, cu bacterii multirezistente. În utimii trei ani, am reușit să modernizăm legislația specifică, să elaborăm ghiduri de bună practică pentru diagnosticul și supravegherea acestor infecții, am dotat 119 spitale pentru controlul infecțiilor nosocomiale prin PNRR, am înființat laboratoare de microbiologie, am dotat aceste laboratoare”, declară Rafila.

Spitalul „Sf Maria” din Iaşi a fost reabilitat în totalitate din 2023 şi a beneficiat de investiții directe de la Ministerul Sănătății în timpul mandatului lui Rafila.

„Fără să mă ante-pronunț, cred că e vorba de neglijențe şi nerespectarea măsurilor de prevenire a infecțiilor în acest caz. Şi de o reacție întârziată! La primul caz suspect, trebuie verificată imediat comunicarea dintre serviciul de control al infecțiilor, secțiile spitalului și laboratorul de microbiologie. Pacienții trebuie izolați fără întârziere, iar personalul medical instruit corespunzător. Măsuri aparent simple, precum spălatul si antisepsia mâinilor, curățenia si dezinfecția suprafețelor, utilizarea materialelor de protectie pentru personal sau verificarea materialelor sterile, devin esențiale în astfel de situații. Nu trebuie să se aștepte trei cazuri pentru declararea unui focar la Direcția de Sănătate Publică și nici nu cred că aceasta este problema principală. Problema reală ține de reacția celor responsabili din spital. Cu cât măsurile sunt aplicate mai repede și mai strict, cu atât scade riscul extinderii unei infecții. DSP sau Centrul Regional de Sănătate Publică pot acorda în orice moment suport profesional, însa înainte şi nu după ce apar tragedii. Pentru asta este nevoie să fie informați şi solicitați”, adaugă fostul ministru al Sănătății.

Rafila spune că opinia publică trebuie să înțeleagă că aceste infecții există şi nu pot fi eradicate: „Trebuie însă identificate precoce, raportate corect şi intervenit imediat pentru a evita agravarea sau răspândirea de bacterii multirezistente la ceilalți pacienți”.

Șase copii internați la ATI a spitalului din Iași au murit în ultimele zile, infectați cu bacteria Serratia marcescens.