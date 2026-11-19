Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în România funcționau, în 2024, 17.450 de cabinete stomatologice independente, dintre care doar 2.504 în mediul rural, reprezentând aproximativ 14% din total. CMSR atrage atenția că introducerea unor costuri și obligații administrative suplimentare ar putea afecta în special cabinetele mici, inclusiv pe cele din comunitățile în care accesul la servicii stomatologice este deja limitat.

Extinderea obligației de acreditare vizează și cabinetele de medicină de familie, cabinetele din ambulatoriul de specialitate și laboratoarele. Includerea unui număr atât de mare de furnizori, în condițiile în care ANMCS semnalează deja dificultăți operaționale, riscă să genereze blocaje și întârzieri suplimentare, fără beneficii obiective pentru pacienți sau pentru furnizorii de servicii medicale afectați de modificarea propusă.

„Într-un cabinet stomatologic, obligațiile administrative ajung, de multe ori, tot în sarcina medicului. Fiecare document de pregătit, fiecare raportare și fiecare procedură nouă consumă timp și resurse care ar putea fi dedicate îngrijirii pacienților. Impunerea acreditării obligatorii riscă să îngreuneze activitatea cabinetelor și accesul pacienților la tratament. Avem nevoie de debirocratizare, nu de încărcarea medicilor stomatologi cu noi sarcini administrative. Solicităm ferm menținerea excepției și cerem ca deciziile autorităților să țină cont de reglementările stricte din domeniu deja aplicabile, de realitatea din cabinete și de posibilitățile pacienților de a accesa îngrijirea de care au nevoie” – dr. Florin Lăzărescu, președinte CMSR.

Reamintim că excepția cabinetelor stomatologice de la acreditarea obligatorie ANMCS a fost introdusă prin Legea nr. 329/2018, în contextul preocupărilor privind costurile acreditării, îngreunarea activității cabinetelor și riscul suprapunerii cu mecanismele de autorizare și control existente. Aceste preocupări rămân relevante și astăzi: cabinetele funcționează într-un cadru reglementat, iar introducerea acreditării obligatorii presupune costuri și obligații administrative suplimentare al căror impact nu este evaluat în nota de fundamentare a proiectului de Ordonanță.

Pentru medicii stomatologi, noua obligație ar însemna taxe aferente acreditării și ciclurilor ulterioare, documentație, evaluări și raportări suplimentare. Aceste cerințe pot afecta sustenabilitatea cabinetelor individuale, cu posibile consecințe asupra tarifelor și disponibilității serviciilor pentru pacienți.