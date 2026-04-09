Cuplurile care locuiesc împreună împart până la 30% din bacteriile intestinale

Partenerii de viață împart mult mai mult decât o locuință. Cercetătorii au descoperit că persoanele care trăiesc împreună ajung să aibă în comun între 13% și 30% din bacteriile intestinale. Conviețuirea influențează profund microbiomul uman, cu efecte directe asupra sănătății.
Cuplurile care locuiesc împreună împart până la 30% din bacteriile intestinale
Andreea Tobias
09 apr. 2026, 14:28, Știrile zilei

Microbiomul uman este „comunitatea” de bacterii, viruși și ciuperci care trăiesc în și pe corpul nostru, inclusiv bacteriile intestinale. El se formează încă de la naștere. Interacțiunile sociale cu cei din jur îl modelează continuu pe parcursul vieții, scrie El Economista.

Persoanele cu care locuim influențează direct compoziția microbiotei noastre. Cuplurile care trăiesc împreună prezintă o diversitate microbiană mai mare față de cele care locuiesc separat. Aceasta este o veste bună pentru sănătate.

De ce diversitatea bacteriană contează

O microbiotă intestinală diversă reduce riscul de sindrom al intestinului iritabil. Scade și probabilitatea bolilor cardiovasculare și a nivelurilor ridicate de zahăr în sânge. Bacteriile din familia Ruminococcus sunt printre cele mai benefice identificate de cercetători.

Ce se întâmplă la un sărut

Microbiomul oral este cel mai vizibil afectat de viața în cuplu. Partenerii își schimbă saliva în mod regulat. Un sărut de doar zece secunde poate transfera până la 80 de milioane de bacterii.

Un microbiom oral sănătos protejează împotriva cariilor dentare și are proprietăți antiinflamatorii. Există însă și un risc: bacteriile din genul Neisseria pot fi dăunătoare și pot provoca meningită.

Bacteriile de pe piele, o amprentă de cuplu

Efectul conviețuirii asupra microbiomului pielii este atât de puternic încât cercetătorii au putut identifica, pe baza probelor bacteriene individuale, 86% dintre cuplurile care locuiesc împreună. Modelele computerizate au realizat această predicție exclusiv pe baza bacteriilor prezente pe piele.

Concluzia cercetătorilor este liniștitoare: deși poate părea alarmant, în majoritatea cazurilor nu există motive de îngrijorare. Schimbul de microorganisme între parteneri este un proces natural, cu efecte preponderent pozitive asupra sănătății ambilor.

Recomandarea video

Cum au rostolgit conspiraționiștii în social media fake-ul despre Mircea Lucescu care „a murit de la vaccin”
G4Media
România, dată din nou exemplu negativ în presa de la Budapesta. Ce spun maghiarii despre nivelul de trai al românilor
Gandul
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Cancan
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport
Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Libertatea
Diagnosticul crunt care l-ar fi răpus pe Mircea Lucescu. De ce boală suferea, de fapt, fostul selecționer: „Inițial nu a vrut să creadă”
CSID
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Promotor