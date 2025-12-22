Deserturi nelipsite de pe masa de Crăciun. Cele mai bune rețete pe care să le faci

Cinnamon rolls, desertul pufos cu aromă de scorțișoară
Cinnamon rolls este un desert apreciat, potrivit pentru momente petrecute alături de familie sau prieteni, dar și pentru o pauză dulce.
Prepararea începe cu laptele călduț, drojdia și puțin zahăr, care se pun într-un vas și se lasă în repaus până când amestecul capătă o textură spumoasă. Separat, într-un bol încăpător, se pun făina, sarea și scorțișoara.
Peste acestea se adaugă laptele cu drojdia, untul topit și zahărul vanilat. Aluatul se frământă până capătă o consistență elastică și netedă, apoi se acoperă cu un prosop și se lasă la dospit până când volumul se dublează, proces care durează aproximativ 30-50 de minute.
Pentru umplutură, untul moale se amestecă bine cu zahărul brun, mierea și scorțișoara, până la obținerea unei paste aromate. Aluatul dospit se întinde într-o foaie subțire, se acoperă uniform cu umplutura și se rulează strâns într-o singură direcție.
Ruloul obținut se taie în bucăți egale cu ajutorul unei ațe, metodă care ajută la păstrarea formei. Bucățile se așază într-o tavă, cu puțin spațiu între ele.
După încă zece minute de repaus, smântâna dulce se toarnă între rulouri, pentru un rezultat mai moale și mai fraged. Tava intră în cuptorul preîncălzit, iar rulourile se coc la foc mic, la aproximativ 180 de grade, până când capătă o culoare aurie.
La final, glazura se pregătește din cremă de brânză și zahăr pudră vanilat, apoi se întinde peste rulourile calde. Rezultatul este un desert aromat, pufos și foarte gustos.
Ingrediente pentru aluat:
700 g făină
300 ml lapte călduț
7 g drojdie uscată
100 g unt lichid
150 g zahăr vanilat
1 lingură sare
1 linguriță scorțișoară
Ingrediente pentru umplutură:
100 g unt moale
200 g zahăr brun
70 g miere de flori
2,5 linguri scorțișoară
Glazură:
175 g cremă de brânză
80 g zahăr pudră
Suplimentar:
150 ml smântână dulce
Tort cu ciocolată și afine proaspete
Cauți un desert cu ciocolată intensă, care să impresioneze invitații și să aducă bună dispoziție de Crăciun? Răcoritor și în sezonul rece, acest tort cu afine proaspete este o alegere inspirată. Gustul bogat și aspectul final explică de ce merită împărțit cu cei apropiați.
Pentru blat, albușurile se bat cu sarea, apoi zahărul se adaugă treptat, până la obținerea unei bezele ferme. Gălbenușurile se mixează separat cu cacao, după care se adaugă ciocolata topită la bain-marie. Cele două compoziții se unesc, iar făina și praful de copt se adaugă treptat, cu mișcări ușoare, de jos în sus.
Compoziția obținută se toarnă într-o formă de tort tapetată cu hârtie de copt. Tava intră în cuptorul preîncălzit, unde blatul stă aproximativ 30 de minute la 180 de grade. După coacere, tortul mai rămâne 5-10 minute în cuptorul oprit, dar încă cald.
Pentru cremă, ciocolata se topește la bain-marie și se amestecă cu smântâna și zahărul, până la un rezultat fin și lucios. Forma se scoate din cuptor, pereții detașabili se îndepărtează, iar blatul se așază pe un grătar sau pe un platou.
Blatul se taie în două părți egale, iar trei sferturi din cremă se întind între ele.
Deasupra se pune restul de cremă, apoi afinele spălate și bine scurse. Pentru un plus de prospețime, se pot adăuga frunze de mentă, care se potrivesc foarte bine cu ciocolata neagră.
Tortul cu ciocolată și afine este gata și promite un desert aromat, potrivit pentru momente de răsfăț și bucurie.
Timp de pregătire: 1 oră
Ingrediente pentru blat:
250 g făină
100 g cacao
100 g ciocolată topită
1 plic praf de copt
2 g sare
3 ouă
300 g zahăr
200 g smântână
100 g unt
250 ml lapte
esență de vanilie
Pentru cremă și decor:
100 g ciocolată amăruie
80 ml smântână
50 g zahăr
afine proaspete
Fursecuri fragede cu gem
Atunci când vrei să pregătești rapid un desert pentru sărbători sau pentru familie, fursecurile cu gem rămân cea mai bună soluție. Rețeta bunicii oferă un rezultat gustos, cu textură fragedă și aromă plăcută, potrivit pentru orice moment special.
Cu ingredientele puse din timp pe masă și câțiva pași ușori, poți obține fursecuri apreciate de toți cei care le gustă.
Untul se scoate din frigider cu suficient timp înainte, astfel încât să ajungă la temperatura camerei.
Într-un bol încăpător, untul se mixează până capătă o consistență moale. Zahărul pudră se adaugă treptat, iar amestecul continuă până la obținerea unei creme fine. Urmează gălbenușurile, coaja rasă de lămâie și esența de vanilie, care se încorporează complet.
Apoi, migdalele măcinate, praful de copt și un praf de sare se adaugă pe rând, cu atenție, până la o compoziție uniformă. Făina se presară treptat și se încorporează, până când rezultă un aluat ferm și bine legat.
Aluatul se mută pe blatul de lucru, se modelează sub formă de bilă, se învelește în folie alimentară și se pune la frigider pentru aproximativ 20 de minute.
După răcire, aluatul se împarte în două părți egale. Prima bucată se presară cu puțină făină, apoi se întinde cu sucitorul. Din foaie se decupează formele dorite. Aceiași pași se respectă și pentru cealaltă jumătate de aluat.
O tavă se unge ușor cu ulei și se tapetează cu hârtie de copt. Fursecurile se așază ordonat și se pun la rece timp de 15 minute. Cuptorul se încălzește la 180 de grade, iar tava intră la copt pentru aproximativ 12 minute, până când fursecurile capătă o nuanță aurie.
După coacere, acestea se lasă la răcit.
Pentru asamblare, jumătate dintre fursecuri se presară cu zahăr pudră. Pe celelalte se întinde gemul preferat, apoi se acoperă cu fursecurile pudrate.
Timp de pregătire: 35 de minute
Număr de porții: 15 bucăți
Ingrediente
380 g făină
200 g zahăr
200 g unt
80 g migdale
1 esență de vanilie
4 gălbenușuri
1/2 linguriță praf de copt
gem
sare
coaja rasă de la o lămâie