Deserturi nelipsite de pe masa de Crăciun. Cele mai bune rețete pe care să le faci

Cinnamon rolls, desertul pufos cu aromă de scorțișoară

Cinnamon rolls este un desert apreciat, potrivit pentru momente petrecute alături de familie sau prieteni, dar și pentru o pauză dulce.

Prepararea începe cu laptele călduț, drojdia și puțin zahăr, care se pun într-un vas și se lasă în repaus până când amestecul capătă o textură spumoasă. Separat, într-un bol încăpător, se pun făina, sarea și scorțișoara.

Peste acestea se adaugă laptele cu drojdia, untul topit și zahărul vanilat. Aluatul se frământă până capătă o consistență elastică și netedă, apoi se acoperă cu un prosop și se lasă la dospit până când volumul se dublează, proces care durează aproximativ 30-50 de minute.

Pentru umplutură, untul moale se amestecă bine cu zahărul brun, mierea și scorțișoara, până la obținerea unei paste aromate. Aluatul dospit se întinde într-o foaie subțire, se acoperă uniform cu umplutura și se rulează strâns într-o singură direcție.

Ruloul obținut se taie în bucăți egale cu ajutorul unei ațe, metodă care ajută la păstrarea formei. Bucățile se așază într-o tavă, cu puțin spațiu între ele.

După încă zece minute de repaus, smântâna dulce se toarnă între rulouri, pentru un rezultat mai moale și mai fraged. Tava intră în cuptorul preîncălzit, iar rulourile se coc la foc mic, la aproximativ 180 de grade, până când capătă o culoare aurie.

La final, glazura se pregătește din cremă de brânză și zahăr pudră vanilat, apoi se întinde peste rulourile calde. Rezultatul este un desert aromat, pufos și foarte gustos.

Ingrediente pentru aluat:

700 g făină

300 ml lapte călduț

7 g drojdie uscată

100 g unt lichid

150 g zahăr vanilat

1 lingură sare

1 linguriță scorțișoară

Ingrediente pentru umplutură:

100 g unt moale

200 g zahăr brun

70 g miere de flori

2,5 linguri scorțișoară

Glazură:

175 g cremă de brânză

80 g zahăr pudră

Suplimentar:

150 ml smântână dulce

