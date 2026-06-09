FIV, între decizie medicală și acces responsabil la tratament (P)

Din fericire, în prezent, există soluții moderne de tratament pentru infertilitate. Important este ca partenerii să se adreseze din timp unui centru specializat, unde să aibă acces la consult, la investigațiile necesare stabilirii diagnosticului și a cauzei care provoacă infertilitate, dar și la toate metodele de tratament existente, precum și la o echipă medicală cu experiență.

Tratamentul pentru infertilitate trebuie recomandat individualizat, în funcție de particularitățile fiecărui cuplu în parte, și numai după un stabilirea diagnosticului exact. Dacă în unele cazuri, stimularea ovariană sau inseminarea artificială sunt suficiente pentru obținerea sarcinii, în alte cazuri singura opțiune rămâne fertilizarea in vitro (FIV).

Procedura de fertilizare in vitro este una complexă și implică recoltarea ovocitelor și fertilizarea lor în laborator, în vederea obținerii embrionilor. Ulterior, embrionii sunt implantați direct în uterul pacientei.

Indicațiile pentru FIV sunt foarte bine stabilite. Primul pas îl constituie stabilirea cu exactitate a diagnosticului de infertilitate. Dacă sarcina nu apare în mod natural după un an de contact sexual neprotejat sau după șase luni, dacă partenera are peste 35 de ani, atunci este necesară o consultație de specialitate pentru evaluarea cuplului.

Deoarece infertilitatea este o problemă de cuplu, este indicat ca ambii parteneri să fie evaluați medical. Cauzele infertilității pot fi atât de natură feminină, cât și masculină. În unele situații, infertilitatea poate fi și de cauză necunoscută, situație în care este recomandat inclusiv un consult genetic.

Medicul specializat în reproducere umană asistată medical va recomanda o serie completă de analize pentru FIV, inclusiv testare AMH, și alte investigații specifice, în funcție de fiecare caz în parte. Rezultatele vor ghida medicul în stabilirea soluției optime de tratament.

Fertilizarea in vitro este recomandată atunci când alte metode de tratament pentru infertilitate nu au dat rezultate. De precizat că rata de succes a fertilizării in vitro depinde foarte mult de vârsta pacientei, rezerva ovariană și factorii genetici. Accesul la centre specializate integrate, în care cuplurile să poată beneficia de toate serviciile medicale necesare, este esențial pentru un parcurs mult mai facil, fără a fi nevoie ca partenerii să se deplaseze în diferite unități.

Pentru multe cupluri, accesul la FIV nu ține doar de indicația medicală, ci și de costurile investigațiilor, tratamentului și procedurilor necesare. Programele de sprijin financiar pot deveni un reper foarte important pentru persoanele care au primit diagnosticul de infertilitate.

Programele FIV vin ca o încurajare și susțin demersul partenerilor în a obține o sarcină. În România, Programul Național FIV 2026–2030 oferă acces la un sprijin financiar nerambursabil pentru 10.000 de beneficiari anual, prin vouchere pentru proceduri FIV. Banii pot fi utilizați atât pentru realizarea procedurii FIV, cât și pentru achiziționarea unor medicamente specifice. În București, proiectul FIV 3 – „O șansă pentru cuplurile infertile” se desfășoară în perioada iunie 2025 – decembrie 2026 și prevede sprijin financiar de maximum 15.000 lei pentru cupluri sau femei singure infertile din Municipiul București, care au indicație medicală pentru fertilizare in vitro. Astfel, beneficiarii pot utiliza maximum 5.000 lei pentru medicație și maximum 10.000 lei pentru proceduri.

De asemenea, în funcție de localitate, pot exista și programe locale, cu perioade de înscriere, criterii și bugete proprii. Acestea trebuie verificate pe platformele oficiale înainte de depunerea dosarului, pentru a avea toate informațiile necesare.

Nu trebuie uitat însă că aceste programe vin ca un sprijin financiar și nu înlocuiesc evaluarea medicală. Cuplurile infertile au nevoie de diagnostic corect, pe baza căruia se stabilește indicația pentru FIV și de documente medicale. La fel de important este ca efectuarea procedurii să se realizeze în centre specializate eligibile/ partenere, conform criteriilor stabilite de Programul Național. Pentru programul FIV 3, persoanele interesate se pot adresa Centrului FIV SANADOR, unde au acces la consultații de reproducere umană asistată, evaluarea cuplului, andrologie, analize, investigații și proceduri FIV într-un parcurs coordonat.

Prin urmare, primul pas pe care cuplurile infertile trebuie să îl facă este consultația de specialitate, ulterior dosarul administrativ pentru FIV. La Centrul FIV SANADOR, pacienții au acces la o echipă medicală specializată și cu experiență în reproducere umană asistată medical, dar și la recomandări medicale individualizate, investigații specifice pentru stabilirea diagnosticului corect și proceduri FIV, atunci când sunt indicate. De asemenea, pot discuta cu medicul opțiunile de tratament și posibilitatea accesării programelor de sprijin financiar disponibile.