Medic stomatolog ortodont anunță noul trend medical al toamnei, în București

Preșcolarii, școlarii și preadolescenții au luat cu asalt la începutul toamnei cabinetele stomatologice, anunță dr. Denisa Zaharia, medic ortodont, fondator al unui lanț de cabinet dentare. 30% dintre pacienții clinicilor deținute de aceasta sunt, în prag de începere a anului școlar, copii și adolescenți, în număr foarte mare, iar 60% dintre ei au tratamente ortodontice demarate vara aceasta sau începute odată cu primele zile ale lunii septembrie.

„Foarte mulți părinți au profitat de perioada vacanței pentru a începe tratamentul ortodontic la copii. 60% dintre pacienții noștri de vârste preșcolare și școlare au demarat tratamentul ortodontic, la copiii mici cel mai frecvent cu disjunctoare, iar la adolescenți cu aparate dentare fixe sau de tip gutieră, pentru a se familiariza cu schimbările și pentru a putea integra în programul de școală rutinele dentare și controalele necesare. A fost perioada cu surprize plăcute pentru mine și echipa mea de medici, pentru că pacienții copii și adolescenți au venit în clinicile noastre în număr foarte mare atât pentru tratamente ortodontice și controale periodice, cât și pentru tratamentele în scop preventiv – detartaj, igienizări, fluorizări, sigilări dentare precum și pentru tratamentul lexiunilor carioase. Este evident că părinții au devenit mai conștienți de importanța prevenției, a tratamentului dinților temporari, precum si a tratamentelor ortodontice pentru preadolescenți și adolescenți și îi felicit pentru asta. Alinierea, tratarea și îngrijirea dinților de la vârste mici înseamnă o sănătate dentară îndelungată și evitarea complicațiilor și a problemelor grave la nivelul dinților pentru tot parcursul vieții”, declară dr. Denisa Zaharia, fondator al clinicilor PerfectDent și PerfectDent for Kids.

Conform experienței de 25 de ani ca ortodont a dr. Denisa Zaharia, copilul trebuie urmărit de la 6 ani până la 15/16 ani, evaluările se fac periodic la 6/12 luni în funcție de situație, iar medicul ortodont stabilește dacă și când trebuie intervenit.

Disjunctorul, „vedeta” tratamentelor ortodontice la vârste preșcolare și școlare mici

În perioada de la 6 ani până la 12/13 ani se intervine pentru a ghida creșterea oaselor maxilare, pentru a preveni agravarea problemelor (o mușcătură inversă netratată poate duce la asimetrie facială), pentru a corecta obiceiurile vicioase, pentru a îmbunătăți funcțiile esențiale – masticație, deglutiție, fonație. În cazul școlarilor și preadolescenților, este momentul optim pentru a evalua dezvoltarea corecta a maxilarelor, ocluzia dentară, daca există spațiu de erupție pentru dinții permanenți. De asemenea radiologic se investighează dacă sunt prezenți toți mugurii dinților permanenți, dacă există anodonții (lipsa unor muguri) sau dinți supranumerari care pot bloca o erupție corectă.

Cele mai accesate și eficiente tratamente ortodontice la preșcolari și la școlarii mici, potrivit dr. Denisa Zaharia, sunt:

*disjunctorul, cel mai frecvent indicat în această perioadă (expansionează maxilarul, creează spațiu pentru erupția dinților permanenti, corectează mușcătura inversă)

* aparat extraoral (masca facială Delaire) se aplică în asociere cu disjunctorul pentru a stimula creșterea maxilarului către anterior

* extracții seriate pentru a ghida erupția dinților permanenți

* menținător de spațiu, când s-au pierdut prematur dinții temporari

* aparat fix parțial pentru o perioadă scurtă (rotații/angrenaj invers)

* dispozitive de deconditionare a obiceiurilor vicioase (trainer, scut lingual).

„Daca interceptăm la timp problemele, faza cu aparat fix din adolescență va fi mai simplă și mai scurtă, uneori chiar se poate evita complet aparatul fix și necesitatea începerii unui tratament de îndreptare a dinților.”, adaugă dr. Denisa Zaharia care are în palmares mii de zâmbete perfecte de toate vârstele.

Odată cu erupția completă a dinților permanenți, după 12-13 ani, sunt necesare consulturile ortodontice și, în caz de necesitate, se începe tratamentul cu aparate fixe sau tip gutieră. Trendul printre adolescenți este aplicarea aparatelor fixe, care au devenit deja o accesorizare veselă și des întâlnită a zâmbetelor liceenilor.

„Dacă cei mici au început tratamentele la debutul verii, în cazul adolescenților, cu 2-3 sâptămâni înainte de începutul anului școlar, am sesizat o creștere semnificativă a accesării serviciilor ortodontice. În urma controalelor periodice, știau de necesitatea începerii purtării aparatului dentar, însă au amânat până la revenirea din vacanțe, tabere și excursii când încep să-și reconstruiască rutina specifică anului de studiu în care pot integra cu succes și controalele și rigorile ortodontice”, sesizează dr. Denisa Zaharia.