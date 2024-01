Medicul a efectuat primul transplant de ficat din Europa a murit

Chirurgul britanic Sir Roy Calne, un pionier al transplantului global de organe şi cel care în 1968 a condus prima operaţie de transplant de ficat din Europa, a murit din cauza unei insuficienţe cardiace, în noaptea de sâmbătă, 6 ianuarie, la vârsta de 93 de ani, la Cambridge.

Profesor emerit de chirurgie la Universitatea din Cambridge, Calne a finalizat primul transplant de ficat european de succes la Spitalul Addenbrooke, Cambridge, la un an după primul transplant de ficat de succes din Statele Unite. Fiul său, Russell, a declarat pentru BBC că Sir Roy Calne a fost „o persoană incredibilă ca şi tată”.

„Era un personaj extraordinar, puţin excentric şi un tată minunat pentru şase copii”, a adăugat el. „Cu toţii eram foarte, foarte mândri de el pentru tot ceea ce a realizat şi a făcut şi am mers în locuri incredibile datorită premiilor sale. .” .

Născut la 30 decembrie 1930, în Richmond, Surrey, un oraş din sud-estul Angliei, Roy Yorke Calne a absolvit medicină la Guy's Hospital Medical School în 1953, obţinând şi un Master of Science la Universitatea din Cambridge. În 1959 a obţinut calificarea de chirurg şi a început să lucreze la Royal Free Hospital şi la Royal College of Surgeons of England, unde a experimentat transplanturi de rinichi la câini, în 1960.

Odată cu primele rezultate încurajatoare obţinute, în perioada dintre 1960 şi 1961, Calne a efectuat studii asupra medicamentelor imunosupresoare în colaborare cu alţi cercetători de transplant de la Harvard Medical School şi la Spitalul Peter Bent Brigham din Boston.

A colaborat cu chirurgul american Joseph Murray, care efectuase primul transplant de rinichi uman cu succes în 1954, şi cu George H. Hitchings (Premiul Nobel pentru Medicină în 1988 împreună cu Gertrude B. Elion şi James W. Black), oameni de ştiinţă de la Burroughs.

Întors în Anglia, Calne a fost numit profesor de chirurgie mai întâi la Spitalul St. Mary din Londra şi apoi, din 1962 până în 1965, la Spitalul Westminster. În 1965 a devenit profesor la Universitatea Cambridge.

În această perioadă, a îmbunătăţit tehnicile de transplant de rinichi şi în 1968 a început primul program european de transplant hepatic, descriind pentru prima dată tehnica „piggy back”, care a fost stabilită definitiv 20 de ani mai târziu, în 1989, datorită grecului de origine americană, chirurgul Andreas Ţakis, de la Universitatea din Pittsburgh.

În anii 1980, Calne a fost implicat în primele transplanturi de pancreas şi intestin din Marea Britanie, cu primul transplant de inimă-plămân de succes şi în 1994 cu primul transplant combinat pancreas-ficat.

Numit de cavaler de regina Elisabeta a II-a în 1986, Sir Roy Calne a fost membru al Societăţii Regale şi al Colegiului Regal al Chirurgilor din Anglia. A primit numeroase premii academice şi diplome onorifice, iar în 2012, împreună cu Thomas Starzl, a primit Premiul Albert Lasker pentru Cercetare Medicală Clinică pentru dezvoltarea transplantului hepatic.

Alte premii includ Medalia Lister pentru contribuţiile sale chirurgicale; medalia Ellison Cliffe de la Societatea Regală de Medicină; Premiul Prince Mahidol, un premiu special pentru realizări remarcabile în medicină şi sănătate publică la nivel mondial; Premiul Pride of Britain pentru întreaga activitate.

În 1995, Societatea Britanică de Transplant a instituit „Premiul Sir Roy Calne” în onoarea sa.