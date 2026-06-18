Numărul femeilor singure care apelează la FIV s-a triplat în ultimul deceniu

Numărul femeilor singure care apelează la fertilizarea in vitro s-a mai mult decât triplat în ultimul deceniu în Marea Britanie, potrivit datelor Autorității pentru Fertilizare Umană și Embriologie. Ele reprezintă acum 7% din totalul pacienților FIV, față de 3% în 2014, scrie The Independent.

În total, numărul pacienților care urmează tratament FIV aproape s-a triplat în ultimii 30 de ani. De la aproximativ 19.000 la începutul anilor 1990, cifrele au ajuns la 53.000 în 2024.

Cine apelează la FIV în Marea Britanie

Cuplurile de sex opus reprezintă în continuare majoritatea, cu 88% din totalul pacienților în 2024. Dar numărul femeilor singure și al cuplurilor de același sex a crescut rapid. Femeile din cupluri de același sex care au apelat la FIV au crescut de la 1.000 în 2014 la 2.800 în 2024. Pacienții singuri au crescut de la 1.100 la 3.700 în același interval.

Femeile singure și cuplurile de femei reprezintă peste jumătate dintre cei care apelează la inseminare de la donator. Un trend nou: tot mai multe dintre ele aleg direct FIV, fără a mai trece prin inseminarea cu donator ca prim tratament.

De ce crește numărul procedurilor FIV

HFEA indică mai multe cauze. Una este creșterea numărului de femei singure și cupluri de același sex care recurg la FIV. Alta este tendința de a întemeia o familie mai târziu. În 2023, 11% dintre nașterile la femeile de 40-44 de ani au fost rezultatul FIV.

Rata fertilității din Marea Britanie a scăzut la cel mai scăzut nivel din istorie. În Anglia și Țara Galilor, indicele a ajuns la 1,44 copii pe femeie.

Congelarea ovulelor, în creștere

Numărul femeilor care și-au congelat ovulele a crescut de la 700 în 2014 la 5.580 în 2024. Femeile de 30-34 de ani au înregistrat o creștere de 67% între 2022 și 2023. Totuși, pentru prima dată din 2020, numărul total de cicluri de congelare nu a mai crescut față de anul anterior.

Proporția ciclurilor FIV finanțate de NHS a scăzut de la 35% în 2019 la 28% în 2024. Femeile singure și cuplurile de același sex au șanse mai mici de a obține finanțare publică față de cuplurile heterosexuale. HFEA îndeamnă autoritățile să revizuiască criteriile de eligibilitate.