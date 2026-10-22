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OMS: Riscul de răspândire a virusului Shamonda, identificat la un om în Franța, este redus

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) consideră puțin probabil ca primul caz uman documentat de infectare cu virusul Shamonda, întâlnit de obicei la animale de fermă, să ducă la o răspândire mai amplă. Instituția a anunțat joi că monitorizează situația, după identificarea cazului în estul Franței.
OMS: Riscul de răspândire a virusului Shamonda, identificat la un om în Franța, este redus
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
22 oct. 2026, 16:39, Știrile zilei
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„Pe baza informațiilor disponibile în prezent și a cunoștințelor privind transmiterea virusurilor înrudite, acesta este un caz uman izolat și este puțin probabil să ducă la o răspândire mai amplă în acest moment”, a transmis OMS într-o declarație pentru Reuters.

Potrivit autorităților franceze, există suspiciunea că persoana infectată a fost înțepată de un țânțar mic din familia musculițelor hematofage, care ar fi transmis virusul. Agentul patogen circulase în rândul animalelor din estul Franței în timpul primăverii și verii.

Virusul Shamonda, identificat pentru prima dată la om

Virusul Shamonda este asociat în principal cu animalele, iar cazul raportat în Franța reprezintă prima infectare umană documentată. Identificarea sa la o persoană a determinat autoritățile sanitare să urmărească situația, pentru a evalua riscul unei eventuale transmiteri suplimentare.

OMS a precizat că, pe baza datelor disponibile și a informațiilor despre virusurile înrudite, nu se așteaptă ca acest caz izolat să ducă la o răspândire mai largă. Instituția continuă însă să monitorizeze evoluția situației.

Cum ar fi fost transmis virusul Shamonda în Franța

Conform informațiilor furnizate de guvernul francez, persoana infectată ar fi putut contracta virusul în urma înțepăturii unei musculițe purtătoare a agentului patogen. Virusul circulase deja în rândul animalelor din estul țării în lunile de primăvară și vară.

Transmiterea ar fi avut loc, așadar, în contextul circulației virusului în populațiile de animale din regiune. Totuși, informațiile comunicate până în prezent nu indică o răspândire mai amplă în rândul oamenilor.

OMS subliniază că evaluarea riscului se bazează pe informațiile disponibile în prezent și pe cunoștințele privind virusurile înrudite. Monitorizarea cazului va permite autorităților să urmărească eventualele evoluții și să actualizeze evaluarea dacă apar date noi.

Deocamdată, instituția consideră că riscul unei răspândiri mai ample este redus, iar cazul din Franța este tratat drept unul izolat.

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