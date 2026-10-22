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Virusul Shamonda, transmis de la animale la om pentru prima dată. Pacientul a murit la Lyon

Autoritățile sanitare franceze au depistat pentru prima dată virusul Shamonda la un om, un pacient grav imunodeprimat care a murit la începutul lunii octombrie.
Virusul Shamonda, transmis de la animale la om pentru prima dată. Pacientul a murit la Lyon
Sursa foto: Pexels
Andreea Tobias
22 oct. 2026, 11:50, Știrile zilei
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Până acum, virusul era considerat netransmisibil la om, a anunțat guvernul francez, potrivit Reuters.

Ministerul francez al Agriculturii precizează, într-un comunicat, că este „un caz excepțional” și că, pe baza informațiilor disponibile, nu există niciun risc pentru populația generală.

Cine era pacientul

Bărbatul avea o imunodepresie severă și era tratat la spitalele universitare din Lyon (Hospices Civils de Lyon) pentru o boală gravă. Complicațiile cerebrale apărute înainte de deces ar fi fost, cel mai probabil, legate de infecția cu virusul Shamonda, potrivit primelor investigații.

Ipoteza principală este că pacientul a fost înțepat de o musculiță infectată în estul Franței, unde virusul a circulat printre animale în primăvara și vara acestui an. Investigațiile clinice, biologice și epidemiologice continuă.

Un virus nou pentru Europa

Shamonda a fost descoperit în Nigeria la mijlocul anilor ‘60 și a fost semnalat de atunci doar sporadic, la animale din Africa și Japonia. În ciuda deceniilor de circulație pe aceste continente, niciun caz uman nu fusese documentat.

Virusul afectează în special vacile și se transmite prin înțepătura unor musculițe din genul Culicoides. Animalele bolnave fac febră, diaree și dau mult mai puțin lapte.

În Europa, a fost identificat la sfârșitul lui iulie, în Germania și Elveția. De atunci s-a răspândit în 51 de departamente franceze, dar și în Austria, Belgia, Italia, Spania, Irlanda și Portugalia, potrivit publicației agricole franceze Réussir. Virusul a fost găsit și la oi, capre, cai și alpaca.

Nu există vaccin

Nu există deocamdată vaccin sau tratament pentru Shamonda. Autoritățile din mai multe țări spun că laptele și carnea animalelor nu prezintă riscuri pentru consumatori.

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