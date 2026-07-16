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Operație spectaculoasă la Sibiu: O tumoră „cât găleata” a fost extirpată cu succes

O echipă de chirurgi de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a extirpat cu succes o tumoră retroperitoneală gigantă, de aproximativ 10 kilograme, de la o pacientă în vârstă de 38 de ani. Intervenția, considerată una deosebit de complexă, s-a încheiat fără complicații, iar femeia a fost externată după cinci zile.
Operație spectaculoasă la Sibiu: O tumoră „cât găleata” a fost extirpată cu succes
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Maria Miron
16 iul. 2026, 12:20, Știrile zilei
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O intervenție chirurgicală de mare complexitate a fost realizată în cadrul Secției Clinice Chirurgie I a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, unde medicii au reușit să îndepărteze o tumoră retroperitoneală uriașă, cu un diametru de aproximativ 25 de centimetri și o greutate estimată între 9 și 10 kilograme.

Tumoră de „dimensiunea unei găleți”

Potrivit reprezentanților spitalului, formațiunea tumorală avea dimensiuni comparabile cu cele ale unei găleți și reprezenta „un risc major pentru viața pacientei, atât prin dimensiuni, cât și prin localizarea profundă”.

Intervenția a fost coordonată de profesorul Ciprian Tănăsescu, împreună cu medicii Spiridon Eremeev, Mihai Faur, Ana Maria Neaga și Paul Șiancu, medic oncolog. Managementul anestezic a fost asigurat de conferențiarul Alina Bereanu.

Pacienta, externată la cinci zile după intervenție

Operația s-a desfășurat fără complicații, iar evoluția postoperatorie a fost favorabilă. Pacienta a fost externată la cinci zile după intervenție, fără evenimente adverse.

„Acest caz evidențiază capacitatea Secției Clinice Chirurgie I din cadrul SCJU Sibiu de a gestiona cazuri chirurgicale complexe, cu rezultate excelente pentru pacienți”, au transmis reprezentanții unității medicale.

Conducerea spitalului a felicitat întreaga echipă implicată în intervenție și a subliniat că astfel de reușite „confirmă angajamentul constant al spitalului pentru excelență în actul medical și pentru oferirea celor mai bune șanse pacienților”.

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