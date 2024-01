Social media: cu câte minute mai puţine ar trebui să folosim reţelele sociale pentru a n-o lua razna

Cât timp petrecem pe reţelele sociale pe zi? Potrivit cercetării WeAreSocial, media europeană privind folosirea Facebook & Co. este de o oră şi 48 de minute pe zi. Prea mult? Poate că da şi, conform unui studiu recent, ar fi suficient să reducem acest timp cu aproximativ un sfert pentru a ne îmbunătăţi sănătatea mintală şi satisfacţia în muncă. Pe scurt, nu este vorba despre renunţare: doar un pic de „dietă digitală”.



Faptul că reţelele sociale sunt o parte integrantă a vieţii de zi cu zi nu este nimic nou şi nu doar pentru cei foarte tineri. Din acest motiv, în ultimii zece ani, psihologii şi psihiatrii au explorat efectele utilizării lor, în special utilizarea intensivă.

Studiu făcut în Germania

Descoperirea a fost că practicarea reţelelor sociale are beneficii asupra stării de spirit, dar există şi riscuri pentru sănătatea mintală, precum FoMO (Fear of Missing Out), sau teama de a rata evenimente importante atunci când nu eşti online. O formă de anxietate care afectează în special noile generaţii.



„Bănuim că oamenii tind să folosească reţelele de socializare pentru a genera emoţii pozitive pe care nu le trăiesc în viaţa profesională de zi cu zi, mai ales atunci când se simt supraîncărcaţi de muncă”, explică Julia Brailovskaia, autoarea studiului împreună cu echipa sa de la Research and Research de la Centrul de dezvoltare de tratament de sănătate mintală la Universitatea Ruhr Bochum (Germania).



„Pe termen scurt, evadarea din realitate în lumea reţelelor sociale ne poate îmbunătăţi starea de spirit. Dar, pe termen lung, poate duce la comportamente care creează dependenţă care au efectul opus”.

Experiment cu 166 de persoane

Cercetătorii au lansat un experiment pentru a explora aceste corelaţii, care a implicat 166 de persoane care au lucrat cu normă parţială sau cu normă întreagă în diverse industrii şi au petrecut cel puţin 35 de minute pe zi folosind reţelele sociale care nu sunt legate de muncă, timp de o săptămână.



Participanţii au fost repartizaţi aleatoriu într-unul dintre cele două grupuri: un grup nu şi-a schimbat obiceiurile de socializare, în timp ce celălalt şi-a redus timpul petrecut cu 30 de minute pe zi, timp de 7 zile.



Participanţii au completat chestionare online înainte de începerea experimentului, a doua zi după începerea acestuia şi o săptămână mai târziu, oferind informaţii despre volumul de muncă, satisfacţia în muncă, angajamentul, sănătatea mintală, nivelul de stres, FoMO şi comportamentele experimentate.

„Chiar şi după această perioadă scurtă de timp, am constatat că petrecerea cu 30 de minute mai puţin pe zi pe reţelele sociale a dus la îmbunătăţiri semnificative ale satisfacţiei în muncă şi sănătăţii mintale”, subliniază Brailovskaia. Efectele „dietei sociale” au durat la cel puţin o săptămână după încheierea experimentului şi, în unele cazuri, chiar au crescut în această perioadă.

Se reduc simptomele depresive

Cercetătorii emit ipoteza că, prin limitarea utilizării reţelelor sociale, participanţii au avut mai mult timp pentru a-şi face munca, ceea ce i-a făcut să se simtă mai puţin copleşiţi. „Creierul nostru nu face faţă bine distragerii constante de la o sarcină”, admite autorul studiului.



„Cei care opresc ceea ce fac pentru a reveni pe reţelele sociale au probleme să se concentreze pe munca lor şi au rezultate mai proaste”. În plus, timpul petrecut pe reţelele sociale împiedică oamenii să interacţioneze cu colegii în viaţa reală, ceea ce poate duce la alienare pe termen lung.



Rezultatele studiului confirmă cercetările anterioare, care au arătat că reducerea consumului zilnic cu doar 20 sau 30 de minute reduce simptomele depresive şi îmbunătăţeşte sănătatea mintală.



„Limitarea timpului petrecut pe reţelele sociale în fiecare zi ar putea fi o completare utilă pentru coaching-ul în afaceri, programele de sănătate mintală şi intervenţiile psihoterapeutice”, conchide Brailovskaia.