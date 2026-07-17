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Telefonul îți distruge degetele mari. Cum poți preveni acest lucru

Folosirea excesivă a telefonului poate provoca dureri la degetul mare, tunel carpian sau tendinita De Quervain. Medicii spun cum previi problema.
Telefonul îți distruge degetele mari. Cum poți preveni acest lucru
Andreea Tobias
17 iul. 2026, 18:16, Știrile zilei
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Modul în care folosim smartphone-urile ne face rău la mâini. Poate provoca dureri la degetul mare, tunel carpian sau tendinita De Quervain, spun medicii citați de Euronews.

Folosirea excesivă a telefonului provoacă o serie de dureri specifice: rigiditate, dureri de articulații și o senzație de blocaj la îndoirea degetului.

Netratată, solicitarea repetitivă poate duce la tunel carpian sau la tendinita De Quervain. Chirurgul Eugene Tsai spune că mâinile noastre nu au fost făcute pentru a folosi telefonul toată ziua. Telefoanele moderne sunt mai mari și mai grele decât cele vechi, iar timpul petrecut pe ecran a crescut mult.

Cum îți poți schimba postura

Menținerea încheieturilor și coatelor în aceeași poziție ore în șir provoacă dureri la baza degetului mare. Telefonul ținut vertical solicită și celelalte degete.

Specialista Maureen O’Shaughnessy recomandă adaptarea obiceiurilor, nu renunțarea completă la telefon. Cea mai simplă soluție este limitarea timpului pe ecran sau pauze scurte între sesiuni. Poți schimba mâna cu care ții telefonul sau poți folosi degetul arătător în loc de cel mare. Funcțiile de accesibilitate, precum transformarea vocii în text, reduc efortul de tastare. Accesoriile distribuie mai uniform greutatea telefonului pe mână.

Exerciții simple pentru mâini

Întinderile zilnice pot ameliora durerea după ore petrecute pe telefon. Flexează încheietura înclinând palma spre tine și în direcție opusă, cu rezistență ușoară din cealaltă mână. Desenează cercuri mici cu degetele mari și flexează fiecare deget în parte.

Pentru durerea de la baza degetului mare, așază palma pe o suprafață plană. Trage degetul mare în direcție opusă celorlalte, timp de 30 de secunde. Dacă durerea sau amorțeala persistă, e nevoie de consult medical.

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