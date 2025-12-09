Un medic explică de ce se răcesc mâinile și picioarele. Ce pericole se ascund în spatele reacției și ce poate fi făcut

Mâinile și picioarele reci sunt un simptom comun cu care se confruntă mulți oameni, mai ales în lunile de iarnă. Totuși, puțin oameni știu de ce apare această reacție a organismului și ce pericole pot să se ascundă în spatele ei. Medicii spun că de obicei, mâinile și picioarele reci nu sunt ceva îngrijorător, dar dacă apar alte simptome acestea pot avertiza asupra existenței unor afecțiuni.

Dr. Chris, cunoscut online sub numele de „DrChrisPharmD”, este medic într-o farmacie, potrivit Express. El apelează frecvent la rețelele de socializare pentru a oferi sfaturile privind protejarea sănătății. Expertul are peste 337.200 de urmăritori pe contul de TikTok.

Lipsa unui mineral poate provoca probleme de sănătate

Dr.Chris susține că pe măsură ce aerul devine mai rece, este normal ca extremitățile, cum ar fi mâinile și picioarele, să simtă o senzație de frig. Cu toate acestea, dacă senzația persistă, ar putea indica o problemă de sănătate mai gravă.

„Întotdeauna frig? Circulația slabă ar putea fi de vină. Iată trucul de care ai nevoie. Ai observat vreodată cum îți sunt reci mâinile și picioarele? Corpul tău îți spune că ceva nu este în regulă cu circulația, iar de obicei, acest lucru se datorează unui singur mineral”, a explicat Dr. Chris.

El a continuat explicând că fierul transportă oxigenul în fiecare parte a corpului prin fluxul sanguin. Așadar, atunci când un om are un nivel scăzut de fier, corpul se răcește, în special mâinile și picioarele.

Primul sfat vizează consumul de alimente bogate în fier, cum ar fi spanacul. Totuși, mulți oameni nu își dau seama că organismul poate avea dificultăți în a absorbi fierul. În schimb, Dr. Chris recomandă consumul de ficat deoarece este un aliment care conține fier ușor absorbabil. De asemenea, în farmacii se găsesc suplimente care conțin o formă asemănătoare de fier.

Mâinile și picioarele reci pot fi semnul unei afecțiuni grave

Uneori, mâinile și picioarele reci pot fi semnul a ceva mai grav decât o circulație sanguină deficitară. Potrivit Fundației Britanice a Inimii, există și alte afecțiuni care pot provoca aceleași simptome.

În timpul iernii, vasele de sânge se contractă ceea ce determină creșterea tensiunii arteriale și a ritmului cardiac. Aceasta înseamnă că inima trebuie să depună mai mult efort pentru a pompa sânge în corp și adesea acordă prioritate organelor importante, cum ar fi inima și creierul, ceea ce poate face ca mâinile și picioarele să se simtă reci.

Alte afecțiuni, cum ar fi tensiunea arterială crescută sau scăzută, boala arterială periferică sau chiar insuficiența cardiacă, ar putea fi și ele motivul pentru mâinile și picioarele reci. Totodată consumul unor medicamente, precum beta-blocantele, oferă senzația de frig.

Afecțiunile care nu au legătură cu inima, cum ar fi problemele tiroidiene, diabetul, anemia și chiar anxietatea sau stresul, pot provoca senzația de frig la mâini și picioare. Boala Raynaud este o altă afecțiune frecventă care face ca degetele și urechile să devină ușor albe sau chiar albastre și să amorțească în frig.

Experții recomandă consultarea unui medic la oricare dintre simptomele menționate