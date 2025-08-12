5 sfaturi când alegi anvelope de iarnă (P)

Într-o țară cu ierni riguroase, precum România, echiparea mașinii cu anvelope adecvate sezonului rece nu este doar o opțiune, ci o obligație legală atunci când drumurile sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Însă dincolo de cadrul legal, trebuie înțeles că o anvelopă de iarnă bună poate face diferența între un drum sigur și un accident. Așadar, este crucial să știm cum alegem cele mai potrivite anvelope pentru condițiile specifice de iarnă.

1. Cunoaște diferențele dintre anvelopele de vară, all-season și cele de iarnă

Primul pas în alegerea anvelopelor potrivite pentru sezonul rece este să înțelegi cu adevărat diferențele între tipurile existente pe piață. Anvelopele de vară sunt optimizate pentru performanță la temperaturi ridicate și pe carosabil uscat sau umed. Însă, la temperaturi sub 7°C, compoziția cauciucului începe să se întărească, reducând aderența și prelungind distanțele de frânare.

Anvelopele all-season reprezintă o variantă de compromis, fiind concepute pentru condiții moderate. Ele pot oferi o performanță decentă într-o varietate de situații climatice, dar nu excelează nici în condiții de vară intensă, nici în ierni severe. În schimb, anvelopele de iarnă sunt construite special pentru a face față zăpezii, gheții și temperaturilor foarte scăzute. Profilul lor este mai adânc și mai agresiv, iar compoziția cauciucului rămâne flexibilă chiar și la temperaturi negative, asigurând o aderență superioară.

De aceea, este esențial să optezi pentru anvelope de iarnă dedicate, atunci când te confrunți cu ierni grele sau drumuri înzăpezite frecvent. Nu te lăsa păcălit de ideea că un set all-season „e suficient” – în realitate, performanța lor poate scădea semnificativ în condiții extreme.

2. Alege anvelope omologate și adaptate dimensiunii autovehiculului tău

Un alt aspect crucial este alegerea anvelopelor compatibile cu specificațiile tehnice ale mașinii tale. În cartea tehnică a autovehiculului sunt indicate dimensiunile corecte ale anvelopelor – lățimea, înălțimea, diametrul jantei, dar și indici de viteză și de sarcină. Folosirea unor anvelope care nu corespund acestor valori poate afecta negativ atât comportamentul mașinii în mers, cât și siguranța pasagerilor.

De asemenea, este important ca anvelopele să fie omologate conform normelor europene. Acestea poartă simbolurile „M+S” (Mud and Snow – noroi și zăpadă) și fulgul de zăpadă încadrat într-un munte cu trei vârfuri. Aceste marcaje certifică faptul că anvelopa a fost testată și corespunde standardelor de iarnă. Nu toate anvelopele cu inscripția „M+S” sunt însă testate riguros pentru performanțe pe zăpadă; simbolul cu fulgul de zăpadă este un indiciu mult mai fiabil al calității.

Montarea unor anvelope subdimensionate sau supradimensionate, fie că este vorba de lățime sau diametru, poate duce la o manevrabilitate imprecisă, consum crescut de carburant și chiar uzura prematură a componentelor de direcție sau suspensie.

3. Verifică vechimea și starea anvelopelor

Un aspect frecvent neglijat de șoferi este vârsta anvelopelor. Chiar dacă acestea par în stare bună la prima vedere, cauciucul îmbătrânește în timp, pierzând din flexibilitate și aderență. Este recomandat ca anvelopele de iarnă să fie schimbate după 5-6 ani, indiferent de gradul lor de uzură aparent.

Pentru a verifica anul de fabricație, poți consulta codul DOT, aflat pe lateralul fiecărei anvelope. Ultimele patru cifre indică săptămâna și anul fabricației (ex: 4721 înseamnă săptămâna 47 din anul 2021).

Înainte de montare, inspectează cu atenție suprafața anvelopei pentru fisuri, deformări, urme de uzură inegală sau obiecte înfipte în profil. Chiar și cele mai performante anvelope pot deveni periculoase dacă sunt deteriorate sau necorespunzător întreținute. În plus, adâncimea profilului ar trebui să fie de minimum 4 mm pentru o performanță optimă pe zăpadă, deși legea permite utilizarea până la 1,6 mm.

Dacă achiziționezi anvelope second-hand, fii și mai atent. De multe ori, aceste produse pot ascunde defecte structurale sau pot fi mai vechi decât susține vânzătorul. Investiția într-un set nou poate fi mai costisitoare inițial, dar pe termen lung se dovedește mai sigură și mai rentabilă.

4. Alege branduri de încredere și compară ofertele existente

Piața anvelopelor oferă o gamă largă de opțiuni, de la produse premium până la variante mai accesibile, provenite de la producători mai puțin cunoscuți. Deși este firesc să ne dorim economii, este esențial să nu facem compromisuri în privința siguranței atunci când alegem anvelopele pentru mașina noastră.

Anvelopele de iarnă de calitate superioară au fost testate riguros în condiții reale și extreme, oferind performanțe clare la capitolele aderență, stabilitate, frânare și durabilitate. În plus, ele vin de regulă cu garanții mai extinse și beneficiază de inovații tehnologice, cum ar fi caneluri 3D, compuși avansați de cauciuc și un design optimizat al benzii de rulare.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că trebuie să ignori complet produsele accesibile. Există branduri emergente care oferă un raport calitate-preț excelent. Secretul este să compari recenzii, teste independente și să consulți surse de încredere înainte de achiziție. În această etapă, este util să cauți oferte la anvelope de sezon și reduceri promovate de comercianți reputabili, însă fără a face rabat de la calitate.

Nu uita că investiția într-un set bun de anvelope înseamnă o investiție în siguranța ta, a pasagerilor și a celorlalți participanți la trafic. Mai mult, anvelopele de calitate se uzează mai uniform și rezistă mai mult în timp, justificând costul inițial mai mare.

5. Fă montajul și echilibrarea la un service autorizat

Odată ce ai achiziționat anvelopele potrivite, pasul final, dar esențial, este montarea lor într-un service autorizat. Montajul profesionist include demontarea anvelopelor vechi, montarea celor noi, echilibrarea roților și verificarea presiunii recomandate de producător.

Echilibrarea corectă este vitală pentru prevenirea vibrațiilor la viteze mari și pentru protejarea sistemului de suspensie. O roată dezechilibrată poate duce la uzura prematură a anvelopelor și la un consum crescut de combustibil.

Tot în această etapă, tehnicienii pot identifica eventuale probleme la nivelul jantelor, al senzorilor de presiune sau al altor componente esențiale. În plus, asigură-te că anvelopele sunt montate în direcția corectă, în funcție de tipul lor: simetrice, asimetrice sau direcționale.

În mod ideal, după montare, ar trebui să verifici și geometria direcției. O aliniere incorectă a roților poate afecta negativ performanța noilor anvelope și duce la uzura lor rapidă și inegală.

Concluzie

Alegerea anvelopelor de iarnă nu ar trebui să fie o decizie pripită sau ghidată exclusiv de preț. Este o chestiune de responsabilitate și precauție, un element fundamental al siguranței rutiere în sezonul rece. Cunoașterea tipurilor de anvelope, respectarea specificațiilor tehnice, verificarea stării cauciucurilor și alegerea unor produse de calitate, montate profesionist, contribuie la o experiență sigură pe drumurile înzăpezite sau alunecoase.

În final, fiecare kilometru parcurs iarna depinde de performanța anvelopelor. Iar alegerea corectă a acestora poate însemna nu doar o călătorie reușită, ci poate salva vieți.