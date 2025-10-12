600 de camioane cu ajutoare vor intra zilnic în Gaza, potrivit noului plan de pace

Se fac pregătiri pentru a trimite mai mult ajutor în Gaza, care a suferit o catastrofă umanitară pe parcursul războiului. Trimiterea de mai mult ajutor în teritoriu face parte din planul de pace în 20 de puncte al lui Donald Trump.

Organismul israelian de apărare care supraveghează ajutorul, COGAT, a declarat că se așteaptă ca cantitatea care intră în Gaza să crească la aproximativ 600 de camioane pe zi, începând de duminică.

Egiptul a declarat că va trimite duminică 400 de camioane, multe dintre ele fiind fotografiate în apropierea punctului de trecere Rafah, situat în sudul Gazei, scrie SkyNews.

Aceste camioane vor trebui să fie inspectate de forțele israeliene înainte de a li se permite intrarea.

Ele se vor îndrepta către zona de inspecție din punctul de trecere Kerem Shalom din Israel pentru a fi verificate.

În ultimele luni, ONU și partenerii săi au reușit să livreze doar 20% din ajutorul necesar din cauza luptelor, închiderii frontierelor și restricțiilor impuse de Israel, în ciuda faptului că în unele părți din nord a fost declarată foamete.

ONU a declarat că are aproximativ 170.000 de tone de alimente, medicamente și alte ajutoare gata să intre în Gaza imediat ce Israelul va da undă verde.