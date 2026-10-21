A construit o afacere timp de zece ani, dar și-a văzut magazinul devastat în câteva ore. Mărturia unui comerciant după revoltele din Paris

Magazinul său de produse electronice și servicii de curierat se află pe o stradă din apropierea Pieței Republicii din Paris, una dintre zonele grav afectate de violențele din 17 octombrie, potrivit unui reportaj Euronews. Originar din Bangladesh, Hassan a ajuns în Franța în 2010. A lucrat mai mulți ani în industria ospitalității, economisind bani pentru a-și deschide propria afacere.

În 2016, împreună cu un asociat, a reușit să inaugureze magazinul care avea să îi asigure existența familiei. „Acum aproximativ zece ani am construit acest loc treptat, puțin câte puțin”, a povestit comerciantul.

A văzut pe telefon cum aproximativ 30 de persoane îi devastau magazinul

Sâmbătă, Hassan și-a închis magazinul după-amiază, urmând recomandările autorităților franceze, care avertizaseră asupra riscului unor incidente violente. Câteva ore mai târziu, a verificat aplicația camerelor de supraveghere instalate în spațiul comercial. Imaginile l-au șocat. „Am văzut aproximativ 30 de persoane în magazin. M-am întrebat cum este posibil așa ceva”, a declarat el presei.

A plecat imediat spre afacerea sa, însă polițiștii i-au interzis inițial accesul în perimetrul afectat de revolte. După ce le-a arătat imaginile cu jaful în desfășurare, agenții i-au permis să treacă. Când a ajuns la magazin, distrugerile erau deja de proporții. Hassan spune că a fost agresat fizic și amenințat de atacatori, care i-ar fi spus că îi vor sparge o sticlă de vin în cap. „Am fost obligat să-mi abandonez afacerea”, a povestit acesta.

Hoții au furat telefoane, produse electronice și colete

Potrivit comerciantului, grupurile de atacatori intrau succesiv în magazin. Unele persoane păreau să aibă doar 15 ani. „Era un flux continuu. Când un grup termina de furat, venea altul”, a relatat Hassan. Au dispărut telefoane, echipamente electronice și colete aparținând clienților. A fost devastat inclusiv depozitul de la subsol.

Imagini obținute separat de Euronews surprind persoane care pătrund și în clădirea rezidențială învecinată, prin care se putea ajunge la una dintre intrările magazinului. Vecinii au încercat să îi oprească, însă s-au temut pentru propria siguranță.

În prezent, podeaua magazinului este acoperită de sticlă spartă, telefoane distruse și ambalaje goale. „Acesta era locul meu de muncă. Acum nu mai este nimic aici. Nu am mai dormit de când s-a întâmplat totul”, a spus comerciantul.

Magazinul este distrus, dar chiria și salariile trebuie plătite în continuare

Hassan așteaptă evaluarea pagubelor de către compania de asigurări. Până atunci, nu poate începe efectiv curățarea și refacerea spațiului comercial. Între timp, obligațiile financiare continuă: chiria, facturile și salariile angajaților trebuie achitate. Situația sa a impresionat profund comunitatea locală.

Un angajat din zonă, pe nume Noam, a organizat o campanie de strângere de fonduri pentru comerciant. Potrivit Euronews, donațiile au ajuns deja la câteva mii de euro. „Îl cunoaștem pe Hassan pentru că ne ajută frecvent cu livrările și alte lucruri. Încercăm să îl sprijinim cât putem”, a explicat organizatorul campaniei. Peste drum, un supermarket Intermarché a rămas închis după jafurile din weekend, iar angajații au lucrat zile întregi pentru a curăța spațiul și a reface stocurile.

Guvernul francez anunță ajutoare pentru comercianții afectați de revolte

Violențele au izbucnit în timpul manifestațiilor organizate în Franța după mai multe săptămâni de proteste studențești privind condițiile din sistemul de educație. Deși majoritatea manifestanților au protestat pașnic, grupuri violente au atacat magazine și s-au confruntat cu forțele de ordine. Organizațiile pentru drepturile omului au criticat, la rândul lor, utilizarea unor mijloace de intervenție ale poliției, inclusiv lansatoare de proiectile din cauciuc și grenade paralizante.

Guvernul francez a anunțat programe de sprijin financiar pentru afacerile afectate.

Premierul Sébastien Lecornu a declarat că firmele care au suferit pagube vor putea utiliza, începând de marți, mecanismul de activitate parțială finanțat de stat, destinat protejării locurilor de muncă. Autoritățile au instituit restricții de circulație nocturnă în mai multe zone și au suplimentat măsurile de securitate, inclusiv prin mobilizarea militarilor alături de poliție, înaintea manifestațiilor programate pentru 24 octombrie.