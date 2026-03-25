A fost emis acordul de mediu pentru Autostrada București – Alexandria

Această aprobare reprezintă un pas preliminar înainte de avizarea și aprobarea Studiului de Fezabilitate.

„După finalizarea Studiului de Fezabilitate, vom trece la avizarea proiectului la nivelul CTE CNAIR, MTI și interministerial, urmată de aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvernul României. Ulterior, vom întocmi caietul de sarcini și vom lansa licitația pentru proiectare și execuție lucrări”, a declarat Irinel Ionel Scriosteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, într-o postare pe Facebook.

Varianta finală a traseului va fi elaborată astfel încât să fie complementară strategiilor de dezvoltare ale județelor și localităților tranzitate. Punctul de plecare în Ilfov va fi conectat la viitorul Drum Radial 10 Măgurele Expres și la Autostrada București A0, iar pe parcurs vor fi realizate mai multe conexiuni, inclusiv cu Autostrada A5 București – Giurgiu, care facilitează accesul la noul pod peste Dunăre.

Autostrada București – Alexandria va avea o lungime de 77 km, împărțiți în trei loturi, cu 47 de pasaje și viaducte, dintre care pasajele peste Argeș și Vedea vor fi cele mai lungi, de 994 metri, respectiv 1.153 metri. Lucrările de artă vor însuma 10,8 km.

Proiectul prevede 10 noduri rutiere strategice, dintre care Nodul 1 va asigura legătura cu A0 și Drumul Radial 10 în zona București, iar Nodul 3 va conecta autostrada cu A5 București – Giurgiu. Alte noduri vor lega autostrada de drumuri județene și naționale precum DN6, DN61 sau DJ504, facilitând astfel circulația și accesul între localitățile traversate.

În plus, autostrada va include spații de servicii cu locuri de parcare pentru vehicule electrice, parcări securizate pentru camioane și 15 zone special amenajate pentru trecerea de pe o cale pe alta în caz de urgență.

Traseul va traversa următoarele unități administrativ-teritoriale: Ilfov – Dărăști, Măgurele; Giurgiu – Mihăilești, Iepurești, Bulbucata, Letca Nouă, Ghimpați; Teleorman – Bujoreni, Botoroaga, Drăgănești-Vlașca, Băbăița, Măgura, Orbeasca, Alexandria, Mavrodin, Buzescu.

„Ne dorim ca autostrada să nu fie doar un proiect de infrastructură, ci și un motor de dezvoltare regională, prin conexiunile pe care le asigură și prin facilitățile pentru participanții la trafic”, a adăugat Scriosteanu.