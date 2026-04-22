Prima pagină » Social » „A fost greșeala noastră". O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, dar a ajuns în Craiova

O vacanță care trebuia să fie în Cracovia s-a transformat, pentru o familie din Italia, într-una în Craiova. Acest lucru s-a întâmplat întrucât prescurtările orașelor sunt apropiate: Cracovia e KRK, în timp ce Craiova e CRA, însă la ambele apare numele întreg și țara din care fac parte.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Bayne Stanley/ZUMA Press Wire
Diana Nunuț
22 apr. 2026, 13:43, Social

O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia – oraș din Polonia – însă nu a ajuns la această destinație, ci în Craiova.

Cum s-a întâmplat acest lucru? Prescurtările orașelor sunt apropiate: Cracovia e KRK, în timp ce Craiova e CRA. Totuși, în dreptul celor două orașe sunt menționate și cele două țări.

Abia la sosirea la destinație, familia și-a dat seama de greșeală, scriu jurnaliștii de la Corriere della Sera. Familia a povestit totul într-un grup pe Facebook, „Visitare Cracovia”.

„Vrea cineva să râdă puțin? Sosire la poarta A8 a aeroportului din Bari, destinația indicată fiind Cracovia, dar aterizare la Craiova, în România. Motivul? „Rezervare greșită (din partea noastră). Nicio problemă, nicio legătură ratată: doar o eroare umană, facilitată de două nume surprinzător de asemănătoare”, a povestit familia.

Cu toate acestea, familia s-a bucurat de vacanță. În postare apar și imagini din Craiova, cu Parcul Romanescu, printre cele mai mari din Europa, și Parcul Englez, mai intim, dar la fel de pitoresc. Familia din Italia a avut laude și în privința gastronomiei locale.

„Nu ne rămâne decât să râdem”, se mai arată în mesajul postat de familie. Totuși, în comentarii, și alte persoane au mărturisit că au fost pe punctul să facă aceeași greșeală.

Familia s-a întors acasă pe 20 aprilie, spunând că „a fost totul minunat”.

Recomandarea video

SURSE: PSD susține varianta unui premier tehnocrat și o împinge în spațiul public ca posibilă soluție pentru rezolvarea crizei
G4Media
„Mă simt nedreptățit!” Ce pensie primește un pensionar român, care a avut 3.500 lei salariu și a muncit 31 de ani și 4 luni cu forme legale
Gandul
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani pentru mai multe infracțiuni în dosarul fraudei bancare
Libertatea
O nouă tulpină Covid-19 se răspândește rapid! Care sunt riscurile noii variante, conform experților
CSID
Ai băut puțin și ai condus? Ce se întâmplă dacă aparatul indică alcool
Promotor