„A fost greșeala noastră”. O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, dar a ajuns în Craiova

O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia – oraș din Polonia – însă nu a ajuns la această destinație, ci în Craiova.

Cum s-a întâmplat acest lucru? Prescurtările orașelor sunt apropiate: Cracovia e KRK, în timp ce Craiova e CRA. Totuși, în dreptul celor două orașe sunt menționate și cele două țări.

Abia la sosirea la destinație, familia și-a dat seama de greșeală, scriu jurnaliștii de la Corriere della Sera. Familia a povestit totul într-un grup pe Facebook, „Visitare Cracovia”.

„Vrea cineva să râdă puțin? Sosire la poarta A8 a aeroportului din Bari, destinația indicată fiind Cracovia, dar aterizare la Craiova, în România. Motivul? „Rezervare greșită (din partea noastră). Nicio problemă, nicio legătură ratată: doar o eroare umană, facilitată de două nume surprinzător de asemănătoare”, a povestit familia.

Cu toate acestea, familia s-a bucurat de vacanță. În postare apar și imagini din Craiova, cu Parcul Romanescu, printre cele mai mari din Europa, și Parcul Englez, mai intim, dar la fel de pitoresc. Familia din Italia a avut laude și în privința gastronomiei locale.

„Nu ne rămâne decât să râdem”, se mai arată în mesajul postat de familie. Totuși, în comentarii, și alte persoane au mărturisit că au fost pe punctul să facă aceeași greșeală.

Familia s-a întors acasă pe 20 aprilie, spunând că „a fost totul minunat”.