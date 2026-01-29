A murit bunica Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, anunță presa locală

Bunica Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, ar fi murit miercuri, conform informațiilor publicate de Vremea Nouă. Reporterii publicației locale au fost la fața locului și au vorbit cu familia președintelui.

Aceasta ar fi împlinit vârsta de 85 de ani în 22 martie, însă o infecție transformată ulterior în septicemie i-ar fi adus sfârșitul.

Tot presa locală scrie că marele regret al Mirabelei Grădinaru ar fi fost că nu și-a putut face timp să o viziteze pe bunica Tița, de când este prima doamnă a României.

„Chiar dacă era în vârstă, pentru mine ea rămâne mama mea. Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”, ar fi spus soacra lui Nicușor Dan, potrivit presei locale, care scrie că nu crede că președintele va putea ajunge la înmormântare, însă speră ca măcar Mirabela Grădinaru să poată ajunge.