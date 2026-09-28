A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin. S-a stins din viață la doar 52 de ani

Jurnalistul Patrick André de Hillerin a murit luni, 28 septembrie, la doar 52 de ani. El se număra printre fondatorii Academiei Cațavencu și scria editoriale pentru Gândul.

A debutat în presă la vârsta de 15 ani, cu manifestația maraton din Piața Universității, și și-a găsit locul în mai multe publicații din România. A continuat, mai apoi, în „săptămânalul incomod”, Cațavencu.

Cum a murit jurnalistul

A fost găsit de prieteni în propria casă în jurul orei 18:00, în comuna Jurilovca, județul Tulcea, mai transmite Gândul.

Cauzele exacte ale decesului nu sunt cunoscute în acest moment, însă colegii săi știau că ar fi avut mai multe afecțiuni.