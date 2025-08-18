Acces mai ușor la informații despre sănătatea sexuală: Un nou proiect educațional vine în sprijinul adolescenților

Proiectul este sprijinit de TikTok și implică dezvoltarea a 20 de videoclipuri educaționale până la finalul anului 2025, care vor fi publicate pe cele mai utilizate platforme de social media din România: TikTok, Instagram, YouTube și Facebook.

Pornind de la concluziile și perspectivele descoperite în cadrul propriului serviciu de informare și sprijin care a deservit peste 6.300 de tineri în ultimii 6 ani, Asociația Sexul vs Bara dezvoltă 10 videoclipuri educaționale care acoperă cele mai frecvente probleme și nelămuriri ale adolescenților în ceea ce privește sănătatea sexuală.

Ce subiecte vor fi abordate

Materialele vor aborda teme precum: cum poți gestiona anxietatea din jurul debutul vieții sexuale, cum poți reflecta la orientarea ta sexuală și posibilitatea unui coming out, ce se ascunde în spatele unei temeri obsesive de a rămâne însărcinată, ce poți face în situația în care un partener te amenință cu publicarea de fotografii intime, cum gestionezi relația cu un partener cu adicții, cum arată prima vizită la ginecolog.

Videoclipurile vor veni în ajutorul tinerilor care nu au acces la aceste informații esențiale, în contextul în care mai puțin de 5% dintre elevi au beneficiat de opționalul Educație pentru Sănătate, singura materie școlară care include și câteva noțiuni despre infecții cu transmitere sexuală și contracepție, potrivit Ministerului Educației (2021).

„De-a lungul timpului, adolescenții ne-au tot scris cu probleme și întrebări similare, pentru că, din păcate, situația accesului la educație sexuală nu se îmbunătățește, ba chiar se deteriorează treptat. Ne-am dat seamă că, abordând aceste subiecte într-o serie de materiale video educaționale, la îndemâna tuturor, vom putea ajuta un număr și mai mare de tineri să se informeze și, totodată, îi vom putea încuraja să ceară ajutor, să vorbească despre probleme de sănătate considerate tabu și să apeleze la serviciul nostru de informare și sprijin de oricâte ori au nevoie”, spune Adriana Radu, președinta Asociației Sexul vs Barza.

Informare și sprijin gratuit, timp de două ore, de luni până vineri

Serviciul de informare și sprijin în probleme de sănătate sexuală sau emoțională este disponibil oricui, gratuit și confidențial. Psihologul asociației răspunde tuturor mesajelor, de luni până vineri, între orele 12:00 și 14:00, pe Instagram, TikTok și Facebook.

În același timp, celelalte 10 videoclipuri educaționale dezvoltate de Asociație vor prezenta felurile în care diferite inițiative legislative influențează viețile fetelor și tinerelor femei. Materialele vor acoperi subiecte precum: prețul mărit al produselor menstruale, angajarea victimelor violenței sau traficului de persoane, încadrarea violenței psihologice ca infracțiune, legea femicidului sau propunerile pentru protecția online a minorilor. Toate acestea fac obiectul unor modificări legislative din anul curent, așa cum Asociația SEXUL vs BARZA, prin prisma prezenței în plenul Consiliul Economic și Social al României, le monitorizează.

Videoclipurile educaționale vor îmbunătăți nivelul de informare despre drepturile fetelor și femeilor, într-un context în care, în ultimii 5 ani, opiniile privind drepturile femeilor au devenit mai polarizate, iar majoritatea tinerilor nu cred că interesele le sunt bine reprezentate în politică, potrivit „Studiul asupra tinerilor din România 2024. Opinii, temeri și aspirații ale tinerilor, într-o Românie a inegalităților sociale”, al fundației Friedrich Ebert România.