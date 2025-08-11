Accident grav pe DN2, în județul Bacău. Circulația mașinilor este blocată

Un accident de circulația s-a produs luni pe DN2, în județul Bacău. Circulația mașinilor prin zonă este blocată, avertizează autoritățile.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 2, localitatea Nicolae Bălcescu, județul Bacău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două mașini.

Nu sunt victime, anunță autoritățile. Totuși, circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers și s-au format cozi.

Se estimează că circulația va reveni la normal luni, pe parcursul după amiezii.