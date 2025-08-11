Prima pagină » Social » Accident grav pe DN2, în județul Bacău. Circulația mașinilor este blocată

Accident grav pe DN2, în județul Bacău. Circulația mașinilor este blocată

Un accident rutier între două mașini a blocat circulația pe DN2, în localitatea Nicolae Bălcescu din județul Bacău, fără a se înregistra victime, iar traficul ar putea fi reluat în cursul după amiezii.
Accident grav pe DN2, în județul Bacău. Circulația mașinilor este blocată
Petru Mazilu
11 aug. 2025, 16:08, Social

Un accident de circulația s-a produs luni pe DN2, în județul Bacău. Circulația mașinilor prin zonă este blocată, avertizează autoritățile.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 2, localitatea Nicolae Bălcescu, județul Bacău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două mașini.

Nu sunt victime, anunță autoritățile. Totuși, circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers și s-au format cozi.

Se estimează că circulația va reveni la normal luni, pe parcursul după amiezii.