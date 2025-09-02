Actrița și regizoarea româncă Minuta Gabura revine pe Covorul Roșu al Festivalului de Film de la Veneția

„Să fiu pe Covorul Roșu de la Veneția în calitate de producător, regizor și actriță este o emoție extraordinară, mai ales că este momentul în care vorbim despre proiectele la care lucrăm într-o atmosferă de inspirație”, a declarat Minuta Gabura pentru Gândul.

Născută în România în 1964, Minuta Gabura a avut un parcurs artistic aparte. Deși a absolvit Institutul Tehnic Agricol, destinul său a dus-o pe un alt drum, cel al cinematografiei. Stabilită la Limena, în provincia Padova, unde administrează și barul „Luna Rossa”, artista și-a urmat pasiunea pentru actorie urmând cursuri la Academia A.C.T. Multimedia din Cinecittà – Roma, dar și formări în regie, scenariu și actorie cu Tony Sperandeo.

Primele experiențe pe platourile de filmare au venit ca apariții episodice și apoi ca roluri de actriță. Cu timpul, Mimí a simțit chemarea de a spune propriile povești și de a oferi o voce femeilor care nu sunt auzite. Astfel a apărut, în 2014, scurtmetrajul „Modella violata”, un film puternic ce denunța fenomenul prostituției.

„Donne e Donne”

Din 2017, ea conduce Asociația Luna Rossa cine-art, unde a lansat proiectul „Donna”, un demers artistic și social împotriva violenței asupra femeilor.

Lungmetrajul „Donne e Donne” este expresia maturității sale artistice. Inspirat dintr-o poveste reală, filmul urmărește destinul Giuliei, o tânără româncă ajunsă în Italia în căutarea unei vieți mai bune. Povestea de dragoste cu Marco, curmată brutal de o tragedie, și relația toxică cu Luca, un bărbat care își arată fața violentă după un început promițător, transformă filmul într-o radiografie emoționantă a violenței domestice și a puterii de a renaște prin pasiune și artă.

„Donne e Donne” nu este doar un film, ci un manifest. Este un strigăt artistic împotriva abuzului și o dedicație pentru toate femeile care trec prin drame ascunse.

Regizoarea româncă nu se oprește însă aici. Minuta Gabura pregătește deja un nou film cu tentă socială, pe care îl va dezvălui la momentul potrivit. O promisiune că vocea ei artistică va continua să atingă subiecte sensibile și să aducă în prim-plan povești care merită spuse.