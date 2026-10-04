Administrația Trump i-a tăiat fondurile. Urmarea: echipa de biologi a improvizat un laborator și a făcut o descoperire uriașă

O echipă neconvențională de biologi, rămasă fără finanțare din cauza deciziilor Administrației Trump, a transformat o cameră de motel într-un laborator improvizat și a făcut o descoperire revoluționară.

Potrivit New York Times, Julia Van Etten și echipa sa de biologi au descoperit două organisme microscopice care ar putea fi esențiale pentru descifrarea originii vieții. Este vorba despre microbi unicelulari greu de găsit, numiți Paulinella. Descoperirea a fost prezentată într-un studiu publicat în Journal of Phycology.

De ce spun biologii că este o descoperire uriașă

Oamenii de știință cred că Paulinella ar putea oferi o perspectivă asupra unui eveniment crucial în evoluția formelor de viață complexe: momentul în care un organism unicelular a înghițit o bacterie fotosintetică și, în loc să o digere, a transformat-o într-o „fabrică” proprie de energie.

Ulterior, această fuziune a evoluat, dând naștere cloroplastelor pe care plantele le folosesc pentru fotosinteză. Datorită acestui proces, viața a evoluat de la simple particule capabile de autoreplicare, plutind într-o „supă” uriașă, la organisme mari și complexe.

Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu 1,5 miliarde de ani și a fost considerat mult timp un eveniment unic. Apoi s-a dovedit că Paulinella a trecut printr-o fuziune fotosintetică proprie mult mai recent, în urmă cu doar 100 de milioane de ani.

Cum au ajuns biologii să lucreze într-un motel

Van Etten, coordonatoarea proiectului, a devenit fascinată de Paulinella după ce a descoperit din întâmplare un astfel de organism într-o probă de apă prelevată în timpul unei vacanțe în Carolina de Nord.

Ea a ajuns să colaboreze cu biologii cu care a făcut descoperirea remarcabilă după ce Administrația Trump a tăiat fondurile pentru cercetare. Rămași fără bani, oamenii de știință au început să apeleze unii la alții încercând să găsească modalități de a-și continua cercetările în afara laboratoarelor oficiale.

Van Etten și echipa sa au amenajat un astfel de spațiu de lucru într-o cameră de motel care costa 80 de dolari pe noapte. Descoperirea revoluționară a fost confirmată într-un laborator din Coreea de Sud.