Aeroportul Cluj anunță reluarea zborurilor directe spre Tel Aviv din 27 octombrie

Aeroportul Internațional Cluj-Napoca anunță marți reluarea zborurilor directe spre Tel Aviv, Israel, începând din 27 octombrie 2025.

Zborurile vor fi operate de compania Wizz Air, cu trei frecvențe pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri.

„Sezonul de iarnă aduce o şi mai mare diversitate a alternativelor de călătorie cu plecare de pe Aeroportul Internaţional Cluj, prin reluarea zborurilor spre Tel Aviv. Este un moment așteptat de către pasageri, pentru că Tel Aviv este o destinație de tradiție de la Cluj-Napoca, care completează excelent varietatea destinaţiilor disponibile de pe aeroportul clujean. Suntem convinşi că zborurile vor continua să se bucure de aprecierea pasagerilor noștri și a celor din întreaga regiune deservită de aeroportul clujean”, a declarat David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Avram Iancu.

Reprezentanții aeroportului anunță că pasagerii au posibilitatea de a alege pentru călătoriile lor una dintre cele peste 50 de destinații regulate, spre aproximativ 20 de țări din Europa și Orientul Mijlociu. Pentru cei care doresc vacanțe spre destinații însorite sunt disponibile zboruri charter sezoniere către principalele destinații turistice.