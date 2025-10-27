Aeroportul Internațional Cluj-Napoca anunță zboruri către cinci noi destinații

Este vorba de zboruri spre Marrakesh (Maroc), Stockholm Skavsta (Suedia), Billund (Danemarca), Tel Aviv (Israel) și Oslo Sandefjord Torp (Norvegia).

Potrivit unui comunicat al Aeroportului clujean, odată cu debutul sezonului de iarnă, pasagerii pot călători de pe aeroportul clujean spre Marrakesh, prin zborurile directe Wizz Air, care au demarat în 26 octombrie 2025, cu două frecvențe pe săptămână, în zilele de joi și duminică.

Începând din 27 octombrie 2025 au demarat, de asemenea, zborurile spre Stockholm Skavsta și Billund, operate cu două frecvențe pe săptămână, în zilele luni și vineri, și zborurile spre Tel Aviv, operate cu trei frecvențe pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri.

Din 28 octombrie 2025 Wizz Air va opera și zborurile spre Oslo Sandefjord Torp cu două frecvențe pe săptămână, în zilele de marți și sâmbătă. Zborurile spre destinațiile Marrakesh și Oslo Sandefjord Torp sunt operate în premieră absolută pe aeroportul clujean, iar zboruri spre Stockholm Skavsta, Billund și Tel Aviv au mai fost operate în anii trecuți.