Aeroportul Cluj, primul din România care ridică restricțiile privind lichidele în bagajele de mână

Aeroportul din Cluj elimină, începând de miercuri, restricțiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână, fiind primul din România care aplică această măsură.

Începând de miercuri vor fi eliminate restricțiile privind limitarea la 100 de ml a recipientelor pentru lichide, aerosoli și geluri transportate în bagajele de mână la Aeroportul Internațional Cluj.

Pasagerii vor putea transporta în bagajul de cabină recipiente individuale cu un volum de maximum doi litri.

Decizia a putut fi luată în urma măsurilor implementate de Aeroportul Internațional Cluj în colaborare cu Brigada Antiteroristă din cadrul SRI și cu producătorul echipamentelor achiziționate de aeroport.

„Ne bucurăm că putem să venim cu vești bune pentru pasagerii noștri, care nu vor mai fi nevoiți să scoată lichidele la controlul de securitate și vor putea transporta lichide în recipiente de 2 litri. Au fost reactualizate softurile echipamentelor la noile standarde privind detecția explozibililor din lichide și a fost reconfigurat sistemul echipamentelor conform cerințelor Comisiei Europene. Odată cu ridicarea restricțiilor, timpul de procesare a pasagerilor va scădea”, a declarat David Ciceo, directorul aeroportului.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a avut în 2024 un trafic de peste 3,2 milioane de pasageri, iar pentru anul 2025, estimările arată că traficul va ajunge la 3,4 milioane.