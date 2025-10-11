Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile curse ilegale. Poliția a intervenit

Potrivit martorilor, grupul s-ar fi adunat pentru o posibilă cursă ilegală.

Mai multe echipaje de poliție au intervenit la fața locului și fac verificări. Din mai multe videoclipuri se poate observa un număr mare de mașini oprite de polițiști.

Politiștii efectuează verificări la fiecare dintre mașinile oprite în zonă, iar traficul în zona Bazei FCSB se desfășoară îngreunat, potrivit unor relatări de pe grupurile de trafic.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția urmează să stabilească dacă s-au comis infracțiuni legate de tulburarea ordinii publice sau de organizarea de curse neautorizate pe drumurile publice.

Cursele de mașini au provocat tragedii în acest an

În luna august în Capitală a avut loc un grav accident pe una dintre cele aglomerate şosele din Bucureşti. Un tânăr de 20 ani s-a răsturnat cu maşina, cu roţile în sus, într-o staţie de tramvai, după o cursă în plină viteză. Martorii au spus că se luase la întrecere cu un prieten care conducea un automobil de mare putere.