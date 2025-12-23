Prima pagină » Social » Agresorii obligați la consiliere psihologică, ordine de protecție întărite: măsuri adoptate de Senat

Agresorii obligați la consiliere psihologică, ordine de protecție întărite: măsuri adoptate de Senat

Ordine de protecție întărite, sprijin real pentru victime și obligativitatea agresorilor la consiliere psihologică - sunt doar câteva din măsurile adoptate de Senat pentru protecția victimelor violenței domestice
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Rafael Ben-Ari / Alamy / Alamy / Profimedia
Laura Buciu
23 dec. 2025, 08:53

Senatul României a adoptat – cu 116 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și două abțineri inițiativa legislativă depusă de parlamentarele USR Cynthia Păun, Simona Spătaru, Oana Țoiu, Monica Berescu și Diana Buzoianu, împreună cu alți deputați și senatori din coaliția de guvernare, care propune măsuri clare pentru protejarea victimelor violenței domestice și reducerea riscului de recidivă în rândul agresorilor.

Inițiativa legislativă introduce trei elemente esențiale: ⁠autoritățile locale vor avea obligația de a lua legătura cu victimele imediat după emiterea ordinului de protecție și înainte de expirarea acestuia, pentru a le oferi sprijin și informații utile; ⁠agresorii vor fi supuși consilierii psihologice obligatorii, ca măsură de prevenire a repetării comportamentelor violente; ⁠ordinul de protecție va fi prelungit automat în cazul persoanelor care au încălcat legea în ultimii cinci ani, asigurând un nivel suplimentar de siguranță pentru victime.

„Nu pretindem că vom opri violența peste noapte. Dar facem ceva esențial: întărim ordinele de protecție, ne asigurăm că victimele violenței domestice sunt informate și sprijinite real, iar agresorii sunt obligați să urmeze consiliere psihologică, pentru că prevenția începe cu asumare și cu schimbarea comportamentului”, a declarat senatoarea USR Cynthia Păun, vicepreședinta Comisiei pentru familie si solidaritate socială din Senat.

Conform statisticilor, cazurile de violență în familie sunt în creștere, iar statul are datoria de a sprijini concret femeile care încearcă să iasă din relații abuzive. Datele oficiale arată că, din ianuarie până în noiembrie 2025, au fost emise de Poliție 13.995 de ordine de protecție provizorii, 5.258 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată.

Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum pentru dezbatere și vot final la Camera Deputaților, care este for decizional.

