Ajutor neașteptat. O femeie cu batic în cap a ajutat un robot militar să-și îndeplinească misiunea

Femeia se afla pe o bicicletă circulând pe un drum neasfaltat din regiunea Sumî. Ea a trecut pe lângă robotul care încerca să-și facă treaba. A oprit bicicleta, a coborât de pe ea și i-a dat o mână de ajutor robotului. Imaginile filmate dintr-o dronă au fost publicate și s-au răspândit pe rețelele de socializare.

❗️In the Sumy region, during a mission, a ground robotic complex of the 🇺🇦71st Brigade of the 8th Corps of the Air Assault Forces hit a mine and was disabled. Another UGV was sent to retrieve it, but it proved impossible to remotely couple the damaged platform. An ordinary village woman on a bicycle helped: she approached the robots and assisted in hitching them together, after which both vehicles returned to base. — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 5, 2026

Armata i-a mulțumit femeii

Armata ucraineană a explicat că un robot terestru ucrainean a detonat o mină în timpul unei misiuni de luptă. Un alt robot a sosit pentru a evacua vehiculul avariat, dar nu a reușit să-l cupleze pentru a-l transporta. Ulterior, ajutorul a venit de unde nu se aștepta.

Militarii ucraineni i-au mulțumit femeii pentru curaj. Totuși, ei au avertizat că astfel de acțiuni sunt periculoase pentru viață.

O altă femeie în vârstă a dezactivat o dronă

Un alt incident incredibil a avut loc în septembrie. O femeie în vârstă din Ucraina a fost filmată în timp ce dezactiva cu mâinile goale o dronă rusească de atac aflată la sol. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. În imaginile apare femeia care se apropie fără teamă de aparatul de zbor aflat pe marginea străzii. Ea scoate bobina cu fibră optică, o componentă esențială pentru ghidaj, făcând drona complet inutilizabilă și inofensivă.

Videoclipul a atras atenția publicului larg după ce a fost distribuit de Serghei Beskrestnov, un cunoscut expert ucrainean și consilier pe probleme de dezvoltare a tehnologiilor de apărare. Se pare că femeia nu a acționat la întâmplare, ci ar fi urmat cursuri de instruire organizate de platforma Victory Drones. Acestea îi învață pe civili măsuri de siguranță și modul de gestionare a echipamentelor de război.