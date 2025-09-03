Al doilea aeroport din România elimină restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de mână. De când intră în vigoare măsura

Aeroportul Internațional din Sibiu anunță că a decis eliminarea restricțiilor privind transportul lichidelor în bagajul de mână.

Potrivit unui comunicat de presă publicat miercuri, reprezentanții aeroportului au anunțat că recipientele individuale pentru lichide, aerosoli și geluri transportate în bagajele de cabină și supuse controlului de securitate nu vor mai fi limitate la volumul maxim de 100 ml per recipient.

Această decizie a fost luată în conformitate cu standardele europene și vine după ce Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a fost primul din țară care a adoptat această măsură.

„Odată cu ridicarea restricțiilor, pasagerii noștri se bucură din nou de avantajele ei. Este dovada că atunci când investim cu încredere și viziune, comunitatea are doar de câștigat, iar Aeroportul Sibiu rămâne conectat la cele mai înalte standarde europene”, a declarat Daniela Cîmpean, Președinta Consiliului Județean Sibiu.

De când va intra în vigoare măsura

Potrivit reprezentanților aeroportului, măsura va intra în vigoare în data de 5 septembrie 2025, în contextul în care aeroportul dispune de 5 echipamente EDSCB standard C3 complet funcționale, instalate pe toate fluxurile de pasageri.

Odată cu noua măsură, pasagerii care vor zbura de pe aeroportul din Sibiu vor putea transporta, în bagajul de mână, lichide în recipiente individuale de cel mult 2 litri.