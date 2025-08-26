Alertă aeriană în Sicilia, după ce vulcanului Etna a erupt din nou

Vulcanul Etna, aflat pe insula Sicilia din sudul Italiei, a erupt din nou, a anunțat marți Institutul Italian de Geofizică și Vulcanologie (INGV), potrivit agenției DPA.

Institutul a menționat că din craterele de la vârful vulcanului au fost expulzate cantități mari de cenușă. Înălțimea norului nu a putut fi calculată în noaptea de luni spre marți.

În urma situației, autoritățile au ridicat nivelul de alertă pentru aviație la nivelul maxim.

Deși există risc pentru zboruri, aeroportul internațional din Catania a rămas funcțional pentru moment.

Etna are o altitudine de peste 3.300 de metri și este considerat cel mai mare vulcan activ din Europa. Erupțiile apar frecvent, iar specialiștii îl supraveghează permanent. Totodată, spectacolul oferit de explozii și lavă atrage numeroși turiști.