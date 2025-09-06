Alertă în Vâlcea! Un incendiu de vegetație a afectat patru hectare de teren

Un incendiu de vegetație a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Șirineasa, județul Vâlcea. Pompierii acționează pentru stingerea ultimelor focare.

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată, în localitatea Șirineasa, județul Vâlcea.

La fața locului acționează forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Punctului de Lucru Ionești, cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Patru hectare de teren au fost afectate, iar o rulotă a ars. Nu sunt victime.

„În aceste momente incendiul este localizat și se acționează pentru stingerea ultimelor focare”, potrivit ISU Vâlcea.

Misiunea este în desfășurare.