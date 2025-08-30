Amara: Măsurătorile CBRN de sâmbătă dimineaţă nu au identificat substanţe toxice periculoase

Potrivit unei informări transmise sâmbătă dimineaţă, în urma măsurătorilor efectuate de către specialiştii CBRN-USISU nu au fost identificate substanţe toxice care ar putea pune în pericol atât forţele de intervenţie, cât şi populaţia.

Autorităţile precizează că rămân în continuare în dispozitiv pentru supravegherea zonei, menţinând măsurile de siguranţă implementate vineri seară.

Incidentul s-a produs vineri, când un foraj de mare adâncime pentru captarea apei potabile a intersectat o pungă de gaz subterană, generând un jet toxic şi formarea unui crater cu diametrul de 40-50 de metri.

În urma incidentului au fost evacuate preventiv 270 de persoane.