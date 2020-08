Angajaţii din HoReCA vor redeschiderea restaurantelor înainte de venirea frigului

Angajaţii HoReCa au preluat ultima comdandă ieri la ora 17:00 şi au protestat timp de o oră. Oamenii nu ştiu ce vor face după ce va veni frigul şi nu vor mai putea servi nici la terase. Industria HoReCa are 400.000 de angajaţi afectaţi de închiderea restaurantelor. Înainte de epidemia de coronavirus, domeniul avea o cifră de afaceri de 5 miliarde de euro, care în prezent a scăzut cu 70%.

E trecut de ora 17:00, a început protestul angajaţilor din restaurante. Vreau să văd dacă voi cere o comandă ce se întâmplă. Bună ziua, aş vrea şi eu să comand un kebab, pot să dau o comandă acum?

MAGDA, Angajată restaurant: Bună ziua, ne cerem scuze, avem o oră protest, un protest paşnic pentru redeschiderea restaurantelor. Nu vă putem servi cu nimic, dacă doriţi o limonadă sau un pepsi din partea casei. O oră avem închis.

„Nu am fost sprijiniţi după cele două luni de închidere, suntem controlaţi aproape zilnic de instituţiile statului, are loc un abuz asupra noastră, iar perspectiva nu este deloc roz. În sensul că nu avem date exacte legate de deschiderea interioarelor, planează somajul asupra angajaţilor plus falimentul asupra localurilor”, ne-a mărturisit, Liviu, administratorul unui restaurant.