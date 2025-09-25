ANSVSA cere consiliilor județene să finanțeze sterilizarea câinilor abandonați, nu eutanasierea lor

„În tot acest timp, primăriile din România par să fi cheltuit sume de aproximativ 750 de milioane de euro”, potrivit comunicatului emis de Federaţia Naţională pentru Protecţia Animalelor (FNPA).

Deși din 2013 primăriile puteau subvenționa sterilizarea câinilor cu stăpân, cele mai multe au continuat să aplice metoda veche, costisitoare și ineficientă: capturare, adăpostire în condiții precare și eutanasie. Din 2023, și consiliile județene au această opțiune, dar doar câteva au pus-o în practică.

„Organizațiile pentru protecția animalelor au susținut constant sterilizarea ca fiind unica soluție reală pentru rezolvarea situației animalelor fără stăpân, aducând în sprijinul acestei abordări studii și argumente validate la nivel internațional. Persistența autorităților locale în aplicarea unor programe ineficiente și contraproductive, în detrimentul celor corecte și dovedite, a determinat ONG-urile să preia responsabilitățile primăriilor, derulând, din fonduri proprii, campanii extinse de sterilizare a animalelor, cu și fără stăpân. Este evident că aceste eforturi nu pot acoperi întreaga țară, iar implicarea autorităților locale și județene este necesară şi obligatorie: să dispună şi să deruleze în paralel cu ONG-urile programe de sterilizare a câinilor cu stăpân”.

„După un sfert de secol în care uciderea în masă a câinilor nu a generat niciun beneficiu real pentru societate, ci doar a alimentat o industrie profitabilă, devine incontestabil faptul că această practică trebuie abandonată definitiv”, arată Carmen Arsene, preşedinte al FNPA.

Finanțare pentru programe de sterilizare

FNPA salută faptul că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a recunoscut oficial necesitatea schimbării de abordare. Într-o adresă trimisă recent Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, ANSVSA îndeamnă consiliile să finanțeze programe de sterilizare, mai ales pentru comune.

„ A devenit tot mai evident faptul că este necesară o reorientare a programelor de gestionare a câinilor fără stăpân, prin combaterea cauzei primare (limitarea abandonului prin sterilizarea câinilor cu stăpân din gospodăriile populaţiei) şi nu a efectului (prin capturarea câinilor, adăpostire, după caz eutanasiere)” […] „având certitudinea că, pe termen mediu şi lung aceste măsuri vor produce efecte considerabile în ceea ce priveşte reducerea, chiar sistarea problematicii câinilor fără stăpân”, transmite ANSVSA.

„Este timpul ca administrațiile locale să renunțe definitiv la practicile învechite, brutale și risipitoare de fonduri publice, și să își îndeplinească obligația de a gestiona eficient și uman situația animalelor fără stăpân prin adoptarea unei strategii actuale, etice și sustenabilă. Programul de gestionare prin sterilizarea nu mai este o opțiune. Este o obligație morală, legală și economică”, conchide preşedinta federaţiei.