Antonescu: „Să curețe Iașiul de populația sa evreiască”. 85 de ani de la Pogromul de la Iași

Ambasada Israelului în România a transmis, sâmbătă, un mesaj de comemorare la 85 de ani de la Pogromul de la Iași, unul dintre cele mai cumplite episoade ale Holocaustului din România. Mesajul vine înaintea vizitei oficiale pe care președintele Israelului, Isaac Herzog, o va efectua în România, cu un prim moment important la Iași, orașul în care, în iunie 1941, peste 13.000 de evrei au fost uciși.

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Ambasada Israelului în România a publicat un mesaj dureros de comemorare a victimelor Pogromului de la Iași, pornind de la ordinul atribuit mareșalului Ion Antonescu: „Să curețe Iașul de populația sa evreiască”. Ordinul a fost transmis colonelului Constantin Lupu, comandantul garnizoanei Iași, la 27 iunie 1941.

„Astăzi comemorăm 85 de ani de la Pogromul de la Iași, cel mai mare masacru din istoria modernă a României”, a transmis Ambasada Israelului, care amintește că, în doar trei zile, între 27 și 30 iunie 1941, peste 13.000 de evrei au fost uciși cu o brutalitate extremă, în locuințele lor, pe străzile orașului, în curtea Chesturii și apoi în „Trenurile Morții”.

Potrivit Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, finalul lunii iunie 1941 a reprezentat „unul dintre cele mai tragice episoade din istoria României”, iar memoria celor 13.000 de evrei din Iași uciși în timpul pogromului rămâne o datorie publică.

Masacrul din iunie 1941: străzi, Chestură și „Trenurile Morții”

Pogromul de la Iași a avut loc în contextul intrării României în război împotriva Uniunii Sovietice, al propagandei antisemite și al acuzațiilor false lansate împotriva evreilor, prezentați drept colaboratori ai inamicului.

În zilele de 27-30 iunie 1941, evreii din Iași au fost vânați, bătuți, jefuiți, umiliți și executați. La masacru au participat militari, polițiști, jandarmi, reprezentanți ai autorităților și civili. Yad Vashem consemnează că, la 28 iunie 1941, soldați români și germani, polițiști și locuitori ai orașului au participat la prinderea și atacarea evreilor din Iași.

Unul dintre cele mai cumplite episoade a fost cel al „Trenurilor Morții”. Mii de evrei au fost înghesuiți în vagoane închise, fără apă, fără aer și fără hrană, fiind plimbați zile întregi pe rute spre Podu Iloaiei și Călărași. Mulți au murit sufocați, deshidratați sau din cauza condițiilor imposibil de suportat. Institutul „Elie Wiesel” arată că aproximativ 13.000 de evrei au fost uciși în urma pogromului, dintre care mii în „Trenurile Morții”.

Ambasada Israelului afirmă că masacrul nu trebuie uitat și că evenimentele de la Iași rămân „o rană profundă a istoriei noastre” și „o avertizare dureroasă asupra consecințelor extremismului, urii și ideologiilor care dezumanizează”.

„Datoria fiecăruia dintre noi este de a nu uita, obligația noastră, a tuturor, este de a ne aminti”, a transmis Ambasada Israelului.

Isaac Herzog vine la Iași pentru comemorarea victimelor

Comemorarea din acest an are o încărcătură diplomatică specială. Președintele Israelului, Isaac Herzog, va efectua o vizită oficială în România în perioada 28-29 iunie și va începe programul la Iași, unde va participa la ceremonia de comemorare a 85 de ani de la Pogrom.

La Iași, Herzog este așteptat la evenimentele organizate în cadrul Marșului Vieții, manifestare ajunsă la a XII-a ediție. Primăria Iași a anunțat anterior că principalul moment comemorativ va avea loc duminică, 28 iunie, la Cimitirul Evreiesc din Păcurari.

Potrivit informațiilor transmise de presa israeliană, programul președintelui israelian include și o ceremonie de reînhumare pentru 22 de victime ale pogromului ale căror rămășițe au fost identificate recent, precum și vizite la locuri de memorie din Iași.

Ceremonii, concert memorial și expoziție la Iași

Institutul „Elie Wiesel” organizează, împreună cu Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași, Prefectura Iași și Comunitatea Evreilor din Iași, mai multe evenimente comemorative și culturale.

Programul include lansarea volumului „1941. Gropi comune în Pădurea Vulturi”, ceremonii în cimitirele evreiești din Iași, Podu Iloaiei și Târgu Frumos, un concert memorial susținut de corul „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii Moldova și vernisajul expoziției de bandă desenată „Imagini din trecut. Pogromul de la Iași”.