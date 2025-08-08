APAPR: Legea de plată a pensiilor private, ultima verigă lipsă a sistemului

Actul, elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi agreat cu experţii OECD, urmăreşte să asigure venituri suplimentare pe termen lung pentru cei aproape 9 milioane de participanţi.

Documentul stabileşte principii clare pentru organizarea plăţilor din Pilonul 2 (pensii private obligatorii) şi Pilonul 3 (pensii private facultative), în completarea pensiei publice, transmite APAPR într-un comunicat.

Potrivit APAPR, noua lege va aduce beneficii semnificative: continuarea investirii sumelor acumulate şi după deschiderea plăţilor, reducerea riscurilor prin investiţii cu venit fix, obţinerea unui venit suplimentar pe o perioadă îndelungată, flexibilitate în retragerea unei părţi din sume la început şi un regim fiscal mai avantajos.

De asemenea, proiectul prevede un echilibru între rolul social, prin asigurarea unui venit minim egal cu indemnizaţia socială pentru pensionari, şi posibilitatea unor pensii mai mari pentru participanţii cu acumulări ridicate, pe o perioadă minimă de plată de 10 ani.

APAPR subliniază că dreptul de proprietate asupra sumelor din conturile de pensii private rămâne neafectat. În plus, în august 2025, plăţile efectuate către beneficiari din Pilonul 2 şi 3 au depăşit echivalentul a 1 miliard de euro: circa 4,2 miliarde lei către 250.000 de beneficiari din Pilonul 2 şi aproximativ 890 milioane lei către 97.000 de beneficiari din Pilonul 3.

Organizaţia consideră că adoptarea rapidă a legii este justificată de creşterea numărului de cazuri de plată din ultimii ani şi de necesitatea alinierii la standardele internaţionale în domeniu.