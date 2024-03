Artişti români şi islandezi transformă o localitate din judeţul Timiş

Cea de-a doua rezidenţă artistică organizată de o asociaţie partener cultural al Consiliului Judeţean Timiş în cadrul proiectului de revitalizare a Conacului Mocioni a început cu realizarea muralului "Conacul Mocioni între trecut şi viitor".

Lucrarea şi-a găsit locul pe peretele staţiei de autobuz din Foeni şi îi aparţine artistei Corina Nani. Punct central de atracţie pentru localnici şi vizitatori deopotrivă, lucrarea este mai mult decât o pictură pe perete, este o poveste vie care respiră viaţă, un portal către trecutul glorios al Conacului Mocioni şi o fereastră către un viitor care promite inovaţie.

"Prin transformarea unei simple staţii de autobuz într-un loc plin de viaţă şi culoare, artistul Corina Nani nu doar că îmbunătăţeşte aspectul vizual al comunei, ci întăreşte legăturile dintre membrii comunităţii. Lucrarea sa este o afirmare a puterii artei stradale de a conecta oamenii şi de a îmbogăţi experienţa noastră comună în spaţiul public" a spus Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Cea de-a doua rezidenţă artistică organizată de asociaţie va continua cu lucrările artiştilor Úlfur Logason - la Primăria Foeni, Analisa Radu - la Grădiniţa Foeni şi Flavius Roua la Şcoala Gimnazială Foeni, cărora li se vor alătura 2 peisagişti.

Tot până la sfârşitul lunii aprilie, cu contribuţia localnicilor, se vor realiza lucrări de amenajare peisagistică în localitate, punând în valoare spaţiile verzi din faţa imobilelor selectate anterior, în urma unei consultări publice cu comunitatea locală.

Intervenţiile artistice din cadrul celei de-a doua rezidenţe artistice vin să completeze succesul expoziţiei „Heritage of the Past-Future of the Community”, aflată încă pe simezele din Reykjavík. Până în prezent, peste 500 de persoane au vizitat expoziţia curatoriată de Alexandru Babusceac şi Odda Júlía Snorradóttir.