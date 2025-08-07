Aluviuni pe carosabil. Circulaţia este blocată pe DN7C în judeţul Argeş

UPDATE

Inspectoratul de Jandarmi anunţă că viitura s-a produs pe Transfăgărăşan, în zona Piscu Negru. Pe carosabil au ajuns pietre şi crengi rupte.

Nu sunt victime. Aproximativ 20-30 de maşini sunt blocate în zonă.

Știrea inițială:

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 7C, în zona localităţii Arefu, judeţul Argeş, circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers.

Traficul rutier este blocat ca urmare a aluviunilor de pe versanţi care au ajuns pe carosabil.

Se estimează că traficul va reveni la normal pe parcursul serii.