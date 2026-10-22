Atenție, șoferi! Mai multe transporturi agabaritice traversează România joi și vineri. Ce drumuri ar trebui evitate

Șoferii care intenționează să circule pe mai multe drumuri naționale și pe autostrada A4 joi și vineri sunt avertizați de autorități.

Centrul INFOTRAFIC anunță că 12 transporturi agabaritice vor tranzita România joi, iar alte două, vineri.

Ce rute vor fi restricționate joi

Trei transporturi formate din cinci camioane cu înălțimea de 5,4 metri, lățimea de 5,5 metri și masa de aproximativ 100 de tone vor circula pe ruta:

PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 2A – DN 21A – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – int. DN 24D/DJ 261A.

Un transport format dintr-un camion cu înălțimea de 5,4 metri și masa de 115 tone va urma ruta:

PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 3 – DN 22C – DN 2A – DN 21A – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – int. DN 24D/DJ 261A.

Două transporturi formate din trei camioane cu lungimea de 93 de metri vor circula pe:

PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – DN 21 – DN 2A – DN 2 – DN 2B – int. DN 2B/DJ 203D.

Patru transporturi formate din opt camioane cu înălțimea de 5,2 metri, lungimea de 89,4 metri și masa de peste 100 de tone o vor lua pe ruta:

PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – int. A2/DJ 402.

Alte două transporturi de joi, formate din trei camioane cu lățimea de 5,2 metri și lungimea de 98 de metri vor trece prin:

PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 –DN 21 – DN 2B – DN 26S – DN 22 – Văcăreni.

Probleme de circulație vineri

Vineri, 23 octombire, începând cu ora 15:00, alte două transporturi agabaritice vor circula pe ruta PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – DN 38 – DN 3 – DN 2A – DN 2 – DN 2B – DN 2B/DJ 203D.

Acestea vor fi alcătuite din patru camioane cu lungimea de maxim 54 metri, lățimea de aproximativ șase metri, înălțimea între 5,4- 6,5 metri și masa între 126,8- 156 de tone.

Centrul INFOTRAFIC avertizează toți conducătorii auto să fie prudenți la volan, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum.