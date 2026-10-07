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Numeroase transporturi speciale pe șoselele din România. Traseele au fost anunțate de Poliție

Numeroase transporturi speciale se desfășoară miercuri și joi pe șoselele din România. Traseele au fost anunțate de Poliția Română.
Numeroase transporturi speciale pe șoselele din România. Traseele au fost anunțate de Poliție
Imagine cu scop ilustrativ. Sursă foto: Facebook / DRDP Timișoara
Petru Mazilu
07 oct. 2026, 17:45, Social
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Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că miercuri, pe șoselele din România se deplasează 19 transporturi agabaritice.  Traseele sunt următoarele:

-PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 2A – DN 21 – A2 – DNCB – DN 7 – A1 – DEX 12 – DN 65G – DN 65A – int. DN 65A/DJ 504; 1 transport format din două camioane cu lungimea de 42 de metri și mase între 221 -226 de tone;

-PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 3 – DN 22C – DN 2A – DN 21A – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – int. DN 24D/DJ 261A; 2 transporturi formate din trei camioane cu înălțimea de 5,4 metri și masa de 129,4 tone;

-PTF Pod Calafat – DN 56 – DN 6 – DN 66 – DN VO66B – DN 66 – A1 – DN 68A – A1 – A11 – DN 7 – A1 – PTF Nădlac II; 1 transport format dintr-un camion cu masa de 105 tone;

-PTF Pod Giurgiu – DN 5 – DN 5B – DN6 – DNCB – A3 – DN 1 – DN 73A – DN1 – loc. Ucea de Jos; 1 transport format din două camioane cu lățimea de 5,35 metri;

-PTF Nădlac II – A1 – DN 7G – DN 7 – A1 – Sibiu; 1 transport format dintr-un camion cu masa de 105,5 tone;

-Port Galați (Bazinul Nou) – DN 2B – DN 26 – DN 24D – int. DN 24D/DJ 261A; 4 transporturi formate din șase camioane cu lungimea de 43 de metri, înălțimea între 5,3 – 5,55 metri și mase între 102,4 – 149,3 tone;

-PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 2A – DN 21 – A2 – int. A2/DJ 402; 2 transporturi formate dintr-un camion fiecare, cu înălțimea de 5,2 metri și mase între 121 și 125,3 tone;

-PTF Siret – DN 2 – DNVO2P – DN 2 – A7 – DN 2B – DN 2 – DN 2A – DN 22C – DN 3 – A4 – DN 39 – DN 39A – PTF Agigea; 1 transport format dintr-un camion cu lungimea de 52,5 metri, înălțimea de 5,4 metri și masa de 193 de tone;

Mai multe transporturi legate de Agigea

Lista continuă cu următoarele transporturi:

-PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – DN 38 – DN 3 – DN 2A – DN 2 – DN 2B – int. DN 2B/DJ 203D; 3 transporturi formate din nouă camioane cu lățimea între 6,1 – 6,3 metri, lungimea între 46,5 – 54 de metri, înălțimea între 5,1 – 6,5 metri și masa între 106 – 159 de tone;

-PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – int. A2/DJ 402; 2 transporturi formate din trei camioane cu lungimea de 89,4 metri;

-PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – int. DN 24D/DJ 261A; 1 transport format dintr-un camion cu lungimea de 86 de metri.

Alte transporturi vor fi joi

Infotrafic mai anunță că joi, se vor pune în mișcare trei transporturi agabaritice, astfel:

-începând cu ora 04:45, două transporturi formate din trei camioane fiecare, cu lungimea de 48 de metri și mase între 96 – 99,2 tone, pe ruta: Cristian – DN 1 – DN 7H – A1 – DN 1 – int. DN1/DJ 105J;

-începând cu ora 11:00, un transport cu depășiri format dintr-un camion cu masa de 92,2 tone, pe relația: int. DN 65B/Strada – DN 7 – DN 72 – DN 1 – int. DN 1/DJ 101G.

Transporturile vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră.

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