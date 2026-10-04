Transporturi agabaritice de până la 130 de tone pe drumurile din România. Traseele anunțate de Poliția Română

În cursul zilei de duminică, două transporturi agabaritice vor circula pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, începând cu ora 22:00, un transport format dintr-un camion cu masa de 130 de tone se va deplasa pe traseul Șelimbăr – DN 1 – A1 – DN 68A – A1 – A11 – DN 7 – DN 7G – A1 – PTF Nădlac II.

Tot duminică, de la ora 23:50, două camioane cu lungimea de 45,5 metri și mase cuprinse între 90 și 92 de tone vor circula pe traseul Târgoviște – DN 72 – DN 61 – A1 – DEX 12 – DN 65 – DN 64 – DN 67 – DN 7 – DN 7CC – DN 7 – A1 – DN 66 – Petroșani.

Transporturi agabaritice și luni, 5 octombrie

Pentru luni, 5 octombrie, începând cu ora 08:00, sunt anunțate șapte transporturi agabaritice pe traseul Intersecție A1 Sibiu/DJ 106 – A1 – DN 7 (loc depozitare grinzi).

Acestea vor fi formate din câte trei camioane, fiecare cu lungimea de 48 de metri și masa cuprinsă între 116 și 119 tone.

Toate aceste transporturi vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră, anunță Centrul INFOTRAFIC.

Poliția Română recomandă șoferilor să țină cont de indicațiile agenților aflați în teren și să circule cu atenție.