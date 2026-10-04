Prima pagină » Social » Transporturi agabaritice de până la 130 de tone pe drumurile din România. Traseele anunțate de Poliția Română

Transporturi agabaritice de până la 130 de tone pe drumurile din România. Traseele anunțate de Poliția Română

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că în cursul zilei de duminică vor circula două transporturi agabaritice pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi. Luni, pe 5 octombrie, alte șapte transporturi de mari dimensiuni vor fi puse în mișcare.
Transporturi agabaritice de până la 130 de tone pe drumurile din România. Traseele anunțate de Poliția Română
Imagine cu scop ilustrativ. Sursă foto: Facebook / DRDP Timișoara
Diana Nunuț
04 oct. 2026, 13:31, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cursul zilei de duminică, două transporturi agabaritice vor circula pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, începând cu ora 22:00, un transport format dintr-un camion cu masa de 130 de tone se va deplasa pe traseul Șelimbăr – DN 1 – A1 – DN 68A – A1 – A11 – DN 7 – DN 7G – A1 – PTF Nădlac II.

Tot duminică, de la ora 23:50, două camioane cu lungimea de 45,5 metri și mase cuprinse între 90 și 92 de tone vor circula pe traseul Târgoviște – DN 72 – DN 61 – A1 – DEX 12 – DN 65 – DN 64 – DN 67 – DN 7 – DN 7CC – DN 7 – A1 – DN 66 – Petroșani.

Transporturi agabaritice și luni, 5 octombrie

Pentru luni, 5 octombrie, începând cu ora 08:00, sunt anunțate șapte transporturi agabaritice pe traseul Intersecție A1 Sibiu/DJ 106 – A1 – DN 7 (loc depozitare grinzi).

Acestea vor fi formate din câte trei camioane, fiecare cu lungimea de 48 de metri și masa cuprinsă între 116 și 119 tone.

Toate aceste transporturi vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră, anunță Centrul INFOTRAFIC.

Poliția Română recomandă șoferilor să țină cont de indicațiile agenților aflați în teren și să circule cu atenție.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
GSP.ro
În 2015, Cory Mohl din Utah a construit o cale ferată lungă de 120 de metri în spatele casei sale. A avut nevoie de 18 tone de pietriș și sute de ore de muncă + 18.000 de dolari: Cum au reacționat vecinii săi
Gandul
Ella Vișan, desfigurată după un accident cumplit! La un pas de moarte, după ce a căzut 100 metri în gol
Cancan
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Zeama de la murături este tulbure? Nu te grăbi să arunci borcanul. Ce înseamnă, de fapt, și când trebuie să te îngrijorezi
CSID
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor