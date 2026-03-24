Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării

E-SIGUR, un sistem integrat de monitorizare a traficului rutier, considerat un pilon important în reducerea riscului de accidente, a intrat în funcțiune la nivel național și colectează automat date despre abaterile șoferilor, explică inspectorul principal de poliție din cadrul IGPR – Direcția Rutieră, Florin Ciuleanu, la „Podcast cu prioritate”, publicat pe canalul ProMotor România..

E-SIGUR, un sistem de interes național, presupune utilizarea unor mijloace tehnice fixe și mobile pentru colectarea datelor din trafic, care sunt ulterior analizate și valorificate de autoritățile de aplicare a legii.

Cum se realizează monitorizarea: camere fixe și radare mobile TruCam2

„Monitorizarea se realizează pe mai multe paliere”, spune Florin Ciuleanu.

Pe de o parte, sunt camerele instalate pe drumurile de interes național, iar pe de altă parte, datele sunt colectate și prin echipamentele Poliției Române:

„Monitorizarea efectivă se face prin colectarea datelor de trafic, cu ajutorul mijloacelor tehnice, fixe sau mobile și valorificarea datelor rezultate către autoritățile de aplicare a legii”.

Un rol important îl au radarele de tip TruCam2, folosite de polițiștii rutieri, care funcționează automat și sunt amplasate pe trepied. Acestea înregistrează abaterile, în special depășirea vitezei legale.

Potrivit lui Ciuleanu, echipamentele sunt deja operaționale din ianuarie 2025 și, deși, la început, au funcționat doar parțial, acum sunt funcționale sută la sută, pe tot teritoriul țării.

Ce urmează după colectarea datelor

Informațiile colectate sunt descărcate de polițiști în această aplicație informatică numită e-SIGUR, parte a platformei de servicii a Ministerului Afacerilor Interne.

Ulterior, datele ajung la Centrul de Monitorizare Automată a Traficului Rutier (CMA-TR), o structură specializată din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, unde sunt analizate și validate.

Procesul presupune verificarea concordanței între imaginile surprinse și bazele de date existente, precum și confirmarea abaterilor.

„Toate datele acelea sunt înregistrate în mod automat. Pistoalele (pistoalele – radar, n. red.) funcționează în mod automat și sunt amplasate pe trepied. Ele înregistrează abaterile, adică nerespectarea regimului legal de viteză.

După care operatorul, polițistul rutier, le va descărca pe o aplicație informatică denumită e-SIGUR – un modul al platformei hub de servicii la nivel MAI – iar, ulterior, alți colegi care își desfășoară activitatea în cadrul CMATR (Centrul de Monitorizare Automată a Traficului Rutier) le analizează”, spune Florin Ciuleanu.

Șoferii sunt identificați înainte de aplicarea sancțiunilor

Autoritățile subliniază că sancțiunile nu pot fi aplicate automat proprietarului vehiculului, deoarece legislația din România prevede răspunderea personală.

Astfel, după identificarea proprietarului, poliția inițiază o procedură de corespondență prin care acesta este obligat să comunice cine se afla la volan în momentul comiterii abaterii.

În funcție de răspunsul primit, fie proprietarul, fie persoana indicată va fi sancționată conform legii:

„Este o întreagă procedură privind identificarea contravenientului, adică sistemul nostru de Drept în România presupune o răspundere personală.

Nu putem să dăm sancțiuni proprietarului, trebuie să identificăm efectiv conducătorul, autorul faptei contravenționale, motiv pentru care legea reglementează o întreagă procedură privind identificarea conducătorului.

Asta înseamnă o corespondență purtată de către instituția noastră cu proprietarul, după ce în prealabil a fost identificat, iar el va trebui să comunice datele conducătorului auto.

Fie este chiar el, fie este o altă persoană și va trebui să o indice. În funcție de chestia asta se vor lua și măsuri legale”.

Obiectiv: reducerea riscului rutier

Acest sistem integrat – e-SIGUR – contribuie la creșterea siguranței rutiere, prin monitorizarea constantă a traficului și identificarea rapidă a încălcărilor regulilor de circulație.

Extinderea la nivel național marchează o etapă importantă în digitalizarea și eficientizarea activităților de control rutier.