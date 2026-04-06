Atenție, șoferi! IGPR vine cu detalii importante despre filmările de pe camera de bord

Șoferii din România pot folosi imaginile surprinse de camerele de bord pentru a reclama comportamente agresive în trafic, însă nu orice filmare este acceptată automat ca probă. Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) atrag atenția că există reguli stricte care trebuie respectate pentru ca o sesizare să fie luată în considerare, potrivit promotor.ro.

Cum poți reclama un șofer agresiv

Potrivit inspectorului principal de poliție Florin Ciuleanu, din cadrul IGPR – Direcția Rutieră, orice participant la trafic poate transmite o sesizare dacă a surprins o faptă cu ajutorul camerei de bord.

Pentru ca sesizarea să fie analizată, aceasta trebuie depusă la Poliția Rutieră din zona unde a avut loc incidentul. Șoferul trebuie să furnizeze datele de identificare. În plus, este necesară o declarație pe propria răspundere privind autenticitatea imaginilor.

Ce trebuie să conțină filmarea

Dar nu orice clip este suficient. Înregistrarea trebuie să fie clară și relevantă și să conțină detalii riguroase. Ea trebuie să surprindă momentul exact al faptei, numărul de înmatriculare să fie vizibil, să permită identificarea locului (repere, semne rutiere, configurația drumului) și să redea contextul fără ambiguități.

De asemenea, durata contează: o filmare prea lungă, fără focus pe incident, poate ridica probleme și poate fi respinsă.

Detaliul care poate face diferența

Un element esențial este corectitudinea datei și orei afișate pe filmare.

Dacă aceste informații nu corespund realității, înregistrarea poate fi considerată nevalidă, iar sesizarea poate fi clasată.

Problema apare frecvent la camerele de bord care își pierd setările după întreruperea alimentării.

Nu orice filmare duce la amendă

Chiar dacă un incident este surprins pe cameră, sancționarea șoferului agresiv nu este automată. Polițistul rutier analizează cazul și decide dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale.

În lipsa unor elemente clare, sesizarea poate fi respinsă.

Utilizarea camerelor de bord devine tot mai frecventă în România, însă IGPR subliniază că nu filmarea în sine contează, ci calitatea și corectitudinea ei.

Pentru ca un șofer agresiv să fie sancționat, imaginile trebuie să fie clare, complete și însoțite de o procedură corectă de sesizare.

În caz contrar, chiar și dovezile video pot deveni inutile.