ProMotor: Cum poți reclama un șofer agresiv în România în 2026. Pașii legali explicați de IGPR

Potrivit declarațiilor făcute de Florin Ciuleanu, inspector principal de poliție în cadrul IGPR, Direcția Rutieră, în cadrul podcastului „Podcast cu Prioritate” realizat de ProMotor, sesizările pot fi analizate și transformate în sancțiuni doar dacă sunt complete și conforme cu cerințele legale.

Concret, autoritățile cer ca sesizarea să fie adresată Poliției Rutiere competente, adică unității pe raza căreia a avut loc incidentul. În plus, persoana care face reclamația trebuie să furnizeze datele de identificare și de contact și să completeze o declarație pe propria răspundere.

Această declarație confirmă faptul că imaginile transmise reflectă realitatea și nu au fost modificate. Fără acest document, sesizarea nu poate fi procesată. Practic, responsabilitatea pentru autenticitatea materialului revine celui care îl transmite.

În plus, filmarea trebuie să surprindă clar momentul în care este comisă fapta și să permită identificarea vehiculului implicat. Numărul de înmatriculare trebuie să fie vizibil, iar imaginile trebuie să includă și elemente care ajută la stabilirea locului unde s-a produs incidentul.

