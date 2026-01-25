Prima pagină » Social » Autospecială a Poliției Constanța, implicată în accident la Cernavodă: doi polițiști răniți

Doi polițiști au fost răniți, duminică, în urma unui accident care a avut loc în Cernavodă. Autospeciala în care se aflau polițiștii a fost lovită de o mașină condusă de un bărbat de 60 de ani.
25 ian. 2026

Potrivit Poliției Constanța, accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 16.30, pe strada Inginer Anghel Saligny, din orașul Cernavodă, fiind implicate un autoturism condus de un bărbat de 60 de ani și o autospecială de poliție, în care se aflau 2 polițiști.

IPJ Constanța menționează că autospeciala de poliție se afla în patrulare, deplasându-se fără semnalele acustice și luminoase în funcțiune.

„Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative. În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală a celor 2 polițiști, care au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale”, transmite Poliția Constanța.

În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, urmând a fi derulate procedurile legale.

