Avarie majoră pe conducta de apă care alimentează municipiul Bacău. Mai multe cartiere, fără apă / Măsurile anunțate de Primărie

O avarie majoră s-a produs vineri seara pe conducta de aducțiune Valea Uzului – Bacău, principala conductă de apă care alimentează cu apă și municipiul Bacău.

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) a trimis echipe de intervenție la locul avariei pentru a efectua lucrări de remediere a situației.

Sâmbătă dimineața, autoritățile au identificat și care a fost problema.

„Echipele CRAB au finalizat lucrările de decopertare a conductei de transport Valea Uzului – Bacău și au constatat că avaria a fost provocată de fisurarea conductei PREMO Dn 1000 mm”, a transmis CRAB în cursul dimineții.

Sâmbătă după-amiază, lucrările de remediere a avariei au fost finalizate, urmând să fie demarată operațiunea de umplere a aducțiunii.

„Umplerea unei conducte de aducțiune de acest diametru se realizează etapizat și controlat, cu respectarea procedurilor tehnice necesare pentru repunerea în siguranță a sistemului. Echipele CRAB rămân în teren și monitorizează fiecare etapă a operațiunii. Furnizarea apei potabile în municipiul Bacău rămâne, pentru moment, sistată. Reluarea alimentării va putea începe după parcurgerea etapelor tehnice necesare repunerii în funcțiune a aducțiunii”, a mai transmis CRAB.

Rezervoare cu apă, amplasate de Primărie în diferite puncte din oraș

Pentru a asigura necesarul de apă menajeră, Primăria Bacău a instalat mai multe rezervoare în diferite puncte din municipiu. Acestea se găsesc la următoarele adrese:

1. Intersecțe str. Bucium – str. Venus;

2. Cartier Fiald, str. Tazlăului, 7G;

3. Direcția de Asistență Socială, str. Ștefan cel Mare, nr. 13 – parcare benzinărie;

4. Colegiul „N.V. Karpen”, str. Mioriței, nr. 76;

5. Str. Tipografilor, nr. 18 – langă Parcul copiilor;

6. Intersecția str. M. Horia – str. Neagoe Vodă;

7. Intersecția str. V. Alecsandri – str. Războieni;

8. Liceul cu program sportiv Bacău, str. 9 Mai, nr. 13 – vis-a-vis;

9. B-dul Alexandru cel Bun, nr. 13;

10. Intersecția str. Carpați – str. Frasinului;

11. Școala Gimnazială nr. 10, str. Pictor Andreescu, nr. 1;

12. Str. Cornișa Bistriței, nr. 8;

13. Căminul pentru persoane vârstnice Bacău, str. Aleea Ghioceilor, nr. 2;

14. Intersecție str. Bicaz – str. Chimiei;

15. Serviciul Public Comunitare de Pașapoarte Bacău – str. Henri Coandă, nr. 2;

16. Intersecție str. Letea – str. Orizontului;

17. Intersecție str. Mioriței – str. 9 Mai – fostul Bancorex;

18. Căminul Militar de Garnizoană Bacău, str. Energiei, nr. 1;

19.Intersecția str. Narciselor – str. Bucegi;

20. Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, str. Bicaz, nr. 3.

Pentru a asigura necesarul minim al populatiei pe durata lucrarilor tehnologice, apa potabila va fi furnizata in aceasta seara in interval orar 18:00 – 20:00. In acest interval, consumatorii comunei Margineni, ai satului Fantanele, comuna Hemeius, precum si pentru consumatorii situati la etajele II, III si IV ale blocurilor tip bara nu vor beneficia de apa potabila..

Zonele din Bacău care nu sunt afectate

CRAB a mai subliniat faptul că întreruperea furnizării apei nu îi afectează pe consumatorii alimentați direct din Stația de Pompare Gherăiești.

Este vorba despre Cartierul Gherăiești, Cartierul ANL Gherăiești, Cartierul Șerbănești, Cartierul Izvoare, zona străzii Ștefan cel Mare, numerele pare, pe partea cu Arena Mall, precum și zona Milcov, până la Pompieri.